І розкрити її дуже легко. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.

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Він зауважив, що у мережі є величезна кількість свідчень самих мешканців окупованих територій про те, що Донбас бомблять російські військові. На підтвердження цього можна навести численні відео, на яких видно як йде "вихід", а буквально за секунди одразу ж вибух на окупованій ними території.

Тобто, коли у тилу люди чують "вихід" і одразу ж "прихід", це означає, що стріляють десь поруч. Не можуть чути в Алчевську "виходи", які зробили з підконтрольної Україні території. Це нереально. Відстань дуже велика,

– наголосив Гайдай.

Також очільник Луганської ОВА звернувся до мешканців окупованих територій. Він сказав, що, за їхніми ж твердженнями, їх бомблять вже 8 років. І робить це нібито українська армія.

"Якщо це дійсно так, то чого ж ви тоді дивуєтеся вибухам?", – підсумував Гайдай.

Що зараз відбувається на Донбасі

Наразі на Донбасі тривають найзапекліші бої. Ворог, не маючи за 4 місяці так званої "спецоперації" серйозних перемог, вирішив кинути всі сили на Луганську область.

За словами очільника Луганщини, потрібно розуміти, що в російських загарбників є значна перевага в артилерії, важкій техніці та особовому складі. Саме тому, як він наголосив, тактика, яку обрало українське військове керівництво – правильна.

Справді росіяни підтягують останні резерви, найближчим часом ми зупинимо їх,

– заявив Гайдай.

На жаль, 20 червня ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним, а згодом і відійшли із Сєвєродонецька. Гайдай наголосив, що втрачені населені пункти ще не означають, що ми програли війну. Збройні Сили України будуть до останнього обороняти Луганську область.

Глава Луганської ОВА зазначив, що Збройні Сили України десь мають успіхи на полі бою, а на деяких напрямках доводиться стримувати ворога та відходити на нові позиції. При цьому він наголосив, що ЗСУ завдають загарбникам колосальних втрат.

"Це все робиться для однієї цілі – для перемоги!", – сказав Гайдай.

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