На Донбассе к зиме 100% произойдет катастрофа, – Гайдай
Безумное наступление оккупантов на Донбасс продолжается. Враг стирает в пепел города и уничтожает инфраструктуру, восстанавливать которую не собирается.
Разрушение гражданской инфраструктуры на Донбассе имеет просто невероятные масштабы. Совсем скоро местные жители, которым не удалось выехать на подконтрольную Украине территорию, окажутся в очень сложных гуманитарных условиях.
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Гуманитарная катастрофа на оккупированном Донбассе
Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, гуманитарной катастрофы на Донбассе не избежать. Виновны в этом российские оккупанты, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру и не собираются ее ремонтировать или восстанавливать.
Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру,
– сказал Гайдай.
Он рассказал детали об ужасающих последствиях российских обстрелов. Магистральные газовые трубы дотла выгорели, всю систему водоснабжения, которая располагалась в Белогоровке, взорвали. Миллион абонентов остались без воды.
Что касается водоснабжения по городам и канализациям – все трубы полностью разбиты.
"Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением – это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет", – добавил Гайдай.
Также он добавил, что оккупанты воруют из больниц современное медицинское оборудование и вывозят из Украины.
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