Гайдай заявил, что только 10% территории Луганщины подконтрольны Украине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится только 10% от всей территории Луганской области. Гайдай заявил, что под контролем ВСУ остаются 3 города и близлежащие села с общинами.

В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВ заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов.

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Сергей Гайдай сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.

Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (плюс села и городки общин), Горская община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донетчиной,

– заявил Сергей Гайдай.

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Самым опасным направлением в Луганской области Сергей Гайдай назвал Северодонецкий.

Самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск – Бахмут). Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Гайдай сообщил, что в селах близ Северодонецка продолжаются жестокие бои украинских защитников и российских оккупантов.

"Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать! Верьте в ВСУ!" – подытожил Сергей Гайдай.

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