Заменит Мартина Йегера: СМИ узнали, кто станет новым послом Германии в Украине

Немецкое посольство в Украине возглавит карьерный дипломат Хайко Томс. Тогда как нынешний посол Мартин Йегер станет новым главой Федеральной разведывательной службы Германии.

В среду, 2 июля, кандидатуру Томса должны официально утвердить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Что известно о будущем после Германии в Украине Гайке Томсе

Редактор немецкой версии Politico Гордон Репинский отмечает, что во внутреннем документе правительства Германии 57-летний Томс упомянут как будущий посол в Украине. Стоит подчеркнуть, что он является опытным дипломатом.

С 2020 по 2023 год Томс занимал должность посла Германии в Бразилии, а до того был заместителем главы представительства Германии при НАТО. До смены правительства в этом году он был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов Германии.

Зато действующий посол Германии в Украине Мартин Йегер, который занимал эту должность около двух лет, будет руководить немецкой разведкой.

Стоит заметить, что он заменит Бруно Каля, который возглавлял немецкую службу внешней разведки с 2016 года. Тогда как Каль станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме.