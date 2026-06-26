За Галущенко внесли большую часть залога, – "Схемы" выяснили, кто перечислил миллионы

За бывшего министра энергетики Германа Галущенко внесли залог в размере 105 миллионов гривен. Средства перечислили три частные компании.

В целом суд назначил ему залог в размере 150 миллионов гривен. Об этом сообщили"Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Кто вносит залог за Галущенко?

По информации журналистов, наибольший вклад внесла компания "Тетрас Оптима", внеся 54 миллиона гривен. Фирма занимается оптовой торговлей древесиной, а её владелицей является жительница Харьковской области Татьяна Линникова.

Согласно последней финансовой отчетности за 2023 год, чистая прибыль предприятия составила 35,6 тысячи гривен. А в 2026 году фирма была ответчиком по делу о налоговом долге в размере почти 4 тысячи гривен.

С сентября 2024 по январь 2025 года среди учредителей фирмы числился инвестиционный фонд "Адамант". По данным реестра юридических лиц, этот фонд является совладельцем ряда юридических лиц вместе с фирмами из группы компаний "Авалон", владельцем которой называл себя львовский бизнесмен Григорий Козловский,

– выяснили журналисты.

Другая компания "Гиран Констракт" внесла ещё 46 миллионов гривен залога. Известно, что она зарегистрирована в 2024 году в Броварах и занимается оптовой торговлей изделиями из железа, водопроводным и отопительным оборудованием.

Из YouControl журналисты узнали, что уставный капитал фирмы составляет 5 тысяч гривен, а за предыдущие два года она не имела прибыли, о чем свидетельствуют финансовые отчеты.

Еще 5 миллионов гривен перечислила харьковская компания "Скайт Ритейл". Ее основали в 2021 году, а занимается она также оптовой торговлей древесиной.

В финансовом отчете за 2023 год журналисты заметили, что тогдашний руководитель и бенефициар компании из Харьковской области Дмитрий Островский указал одного сотрудника, "нулевой" доход и уставный капитал в 200 тысяч гривен. В 2025 году владельцем фирмы стала Татьяна Степных, а местом регистрации — село Счастливое Киевской области.

Отсутствие остальной суммы свидетельствует о том, что ближайшие дни Герман Галущенко проведет под стражей. "Схемы" отметили, что им не удалось связаться с представителями или владельцами вышеупомянутых компаний.

Напомним, 16 февраля Герману Галущенко вручили подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации. В частности, бывший министр энергетики может быть причастен к операции по хищению средств в энергетической сфере "Мидас".

12 июня Высший антикоррупционный суд оставил Галущенко под стражей еще на два месяца, но уменьшил размер залога с 200 до 150 миллионов гривен.