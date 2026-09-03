Об этом сообщает эстонская общественная телерадиокомпания Суспильне ERR со ссылкой на слова Певкура в программе "Aktuaalne kaamera" на телеканале ETV.

Почему в оборонном ведомстве Эстонии разразился скандал

В среду, 2 сентября, стало известно, что Эстония намеревалась приобрести артиллерийские снаряды для Украины и авансом выплатила в общей сложности 70 миллионов евро индийским компаниям. Однако те никогда ранее не продавали никаких снарядов.

Певкур признал, что не читал соответствующих контрактов. Он объяснил это тем, что министр обороны не отвечает за такие детали.

"Министр обороны не ведет переговоры по контрактам; министр обороны не считает носки и боеприпасы. Министр обороны принимает фундаментальное решение о поддержке Украины. Подготовительная работа к переговорам по контрактам и поиск партнеров-подрядчиков входят в сферу ответственности RKIK (Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии – 24 Канал)", – сказал он.

Ранее в тот же день специальный комитет Рийгикогу обсудил путаницу вокруг бухгалтерского учета в оборонном секторе.

Поэтому некоторые эстонские чиновники призвали министра обороны уйти в отставку.

Сам Певкур признал, что лидер должен обладать авторитетом и мужеством, чтобы взять на себя ответственность, даже если эта ответственность не является личной, а служит более широкой цели защиты страны,

Как министр обороны, я, конечно, должен признать, что несу ответственность за всю сферу, находящуюся в ведении моего министерства, и если вы сейчас ждете этого большого ответа, то, конечно, лидер должен обладать и мужеством, и авторитетом, чтобы взять на себя ответственность как вопрос политической ответственности, даже когда нет личной ответственности. Я возьму на себя эту ответственность, а премьер-министру придется найти нового министра обороны,

– сказал чиновник.

Он отметил, что считает правильным взять на себя политическую ответственность за весь оборонный сектор.

Министр добавил, что делает это с твердым осознанием того, что его командой были приняты правильные решения по укреплению национальной обороны.

"Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде", – заверил он.

Певкур занимал пост министра обороны с 2022 года.

К слову, в среду, 2 сентября, в ходе тайного голосования эстонский парламент избрал нового президента страны. Им стала канцлер юстиции Юлле Мадизе.

Новая президент получила 71 голос из 101. Она вступит в должность 12 октября.