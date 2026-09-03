Про це пише естонський суспільний мовник ERR із посиланням на слова Певкура у програмі "Aktuaalne kaamera" на телеканалі ETV.

Чому в оборонці Естонії виник скандал

У середу, 2 вересня, стало відомо, що Естонія прагнула придбати артилерійські снаряди для України та авансом виплатила загалом 70 мільйонів євро індійським компаніям. Але ті ніколи раніше не продавали жодних снарядів.

Певкур визнав, що не читав відповідних контрактів. Він пояснив це тим, що міністр оборони не відповідає за такі деталі.

"Міністр оборони не веде переговори щодо контрактів; міністр оборони не рахує шкарпетки та боєприпаси. Міністр оборони приймає фундаментальне рішення про підтримку України. Підготовча робота до переговорів щодо контрактів та пошук партнерів-підрядників є відповідальністю RKIK (Державний центр оборонних інвестицій Естонії – 24 Канал)", – сказав він.

Раніше того ж дня спеціальний комітет Рійгікогу обговорив плутанину навколо бухгалтерського обліку в оборонному секторі.

Тож деякі естонські чиновники закликали міністра оборони піти у відставку.

Сам Певкур визнав, що лідер повинен мати авторитет і мужність, щоб взяти на себе відповідальність, навіть коли ця відповідальність не є особистою, а служить ширшій меті захисту країни,

Як міністр оборони, я, звичайно, повинен визнати, що несу відповідальність за всю сферу, що знаходиться під моїм міністерством, і якщо ви зараз чекаєте на цю велику відповідь, то, звичайно, лідер повинен мати і мужність, і авторитет, щоб взяти на себе відповідальність як питання політичної відповідальності, навіть коли немає особистої відповідальності. Я візьму на себе цю відповідальність, а прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони,

– сказав посадовець.

Він зазначив, що вважає правильним взяти на себе політичну відповідальність за весь оборонний сектор.

Міністр додав, що робить це з твердим усвідомленням того, що його командою були прийняті правильні рішення щодо зміцнення національної оборони.

"Естонія захищена краще, ніж будь-коли раніше", – запевнив він.

Певкур обіймав посаду міністра оборони з 2022 року.

До слова, у середу, 2 вересня, на таємному голосуванні естонський парламент обрав нову президентку країни. Нею стала канцлерка юстиції Юлле Мадізе.

Нова президентка отримала 71 голос зі 101. Вона вступить на посаду 12 жовтня.