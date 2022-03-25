Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН, – Ермак

Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира.

Такое мнение сегодня высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью грузинским журналистам.

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По его словам, гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены Организации Объединенных Наций.

Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии,

– заметил Ермак.

Руководитель Офиса Президента заверил, что Украина заинтересована, чтобы к новой системе безопасности приобщались и соседние страны. Он также отметил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку Украина уже имеет негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не хочет повторить.

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