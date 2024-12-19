Зеленский сказал, что именно считает наибольшей гарантией безопасности для Украины

Украине необходимы гарантии, что после завершения войны Россия не нападет снова. Владимир Зеленский объяснил, что именно считает наибольшей гарантией безопасности для нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента в Брюсселе 19 декабря.

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Зеленский о гарантиях безопасности

Украинский лидер ответил, какие гарантии ждет от международных партнеров, если в ближайшее время наше государство не возьмут в НАТО.

Президент подчеркнул, во время войны ничего "очевидно" не бывает. В то же время сказал, что у нас есть гарантии, – санкционные, финансовые, по пакетам оружия. Заметил, сегодня премьер Италии сказала о поддержке следующих для Украины. Однако всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова.

Поэтому лучше всего – сильная армия, большая армия, самая большая в Европе,

– заявил Владимир Зеленский.

Подчеркнул, ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае.

Даже на пути в НАТО – армия должна быть очень сильная. Пока вы не в НАТО, вы все равно рискуете, прежде всего ваши силы безопасности, обороны, ваш народ. И поэтому сильные гарантии, именно Альянс – сильная армия, экономика,

– подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, сейчас в Украине серьезный дефицит бюджета. Это обсуждали с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы понимаем, что такой дефицит в бюджете. У нас 40 – 42 миллиарда. И мы знаем, как мы закрываем в 2025 году. Это большая работа. Я благодарю партнеров", – отметил Зеленский.