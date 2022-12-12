"Гарантии безопасности" для Путина или капитуляция: какие мирные переговоры ждут Россию

Открытое российское вторжение в Украину кардинально изменило политический баланс в мире. Если в начале 2022 года Украина стремилась добиться каких-либо гарантий безопасности, то сейчас об этом думает уже Путин. Однако сохранить лицо ему не удастся.

За почти 10 месяцев активной войны Россия понесла невосполнимые потери. Ее армия почти уничтожена, элитные части погибли под Киевом, вместо них набрали неопытных "мобиков" и зеков, вынужденных воевать уже не современным оружием, а техникой в лучшем случае 50-летней давности. 24 канал анализирует: появились ли уже шансы для установления мира на условиях Украины и Запада.

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Изменение вектора

Война против Украины разрушила миф о "второй армии мира", а санкции медленно убивают российскую экономику и обрекают несколько поколений россиян на нищету, российский ракетный террор не добился результата и лишь усилил решимость украинцев и их поддержку в мире.

Россия в настоящее время является мировым изгоем. Это ярко показал саммит G20, который в Украине довольно точно назвали G19. Эта мера стала местом гражданской казни России и лично Путина. Последнему цивилизованный мир отвел роль главного древнеримского вора – Катилины, а роль справедливого Цицерона взял на себя британский премьер-министр Риши Сунак.

Накануне он в своей статье в The Telegraph фактически четвертовал Путина.

Настоящие лидеры берут на себя ответственность. Они не прячутся. Однако на саммите G20 в Индонезии на этой неделе одно место останется вакантным. Человек, который несет ответственность за кровопролитие в Украине и экономические проблемы во всем мире, не появится там и не встретится лицом к лицу со своими коллегами. Он даже не будет пытаться объяснить свои действия. Он останется дома, тогда как текущие проблемы будут решать все остальные,

– Риши Сунак произнес современную версию знаменитой речи Цицерона "Доколе ты будешь, Катилина, злоупотреблять нашим терпением?"

Уже давно никто даже не рассматривает вариант подписания условного "Минска-3", ситуация в корне другая – Украина побеждает на поле боя, а у Путина нет союзников в Европе, таких, как Ангела Меркель. Самое важное, что президент Украины сейчас – уже не объект политики, как в 2015, а полноправный субъект, а вместе с ним – и все государство, которое он представляет, а также – воспетый редакторами журнала Time украинский дух.

Когда кто-то хочет переговоров, он такого не делает. Действительно ли переговоры помогают побороть террор? Надо всем честно дать ответ на этот вопрос. Террористов обезвреживают,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский также подчеркивал в интервью FT, что отказывается даже теоретически обсуждать любой результат войны, не предполагающий возвращение Крыма под контроль Украины – военным или дипломатическим путем.

Бог из машины

В этой ситуации правящий в России режим панически ищет варианты выхода из тупика и пытается устроить хоть какие-то "переговоры". План россиян прост – ждать и надеяться, что в Древнем Риме называли Deus ex machina, а на болотах – "русский авось".

Важно Почему стратегия ракетного террора России терпит фиаско.

Впрочем, и этот план терпит неудачу. "Коварные украинцы" не хотят даже слышать о переговорах без очередных "жестов доброй воли" (для начала это освобождение всех оккупированных территорий Украины в границах 1991 года) и смены власти в Кремле, а цивилизованный мир, который россияне называют то "коллективным Западом", то "уважаемыми партнерами", демонстрирует неожиданную мощь, единство и последовательность стратегии того, что Украина должна не только не проиграть, но и победить.

Обратите внимание! Согласно данным соцопросов, которые проводились в Украине этим летом, большинство украинцев считают справедливым результатом войны возвращение под контроль Киева всех территорий в пределах 1991 года – то есть с Донбассом и Крымом.

Опрос, проведенный КМИС 21–23 октября (уже после того, как российская армия перешла к масштабным бомбардировкам украинской энергетической инфраструктуры), показал, что 86% украинцев считают, что продолжать вооруженное сопротивление российской агрессии необходимо даже несмотря на то, что это приведет к новым обстрелам украинских городов.

Последний бастион, мешавший "плану победы", пал недавно – после украинских атак на дальние российские аэродромы стратегической авиации (та же составляющая ядерной триады) и молчаливого согласия США на это. За несколько недель до этого Европарламент признал российским режим террористическим и потребовал создания специального трибунала для военных преступников из России.

Также была снята табу по дискуссии о вооружении украинцев современными танками, самолетами, БПЛА, а также системами Patriot и ATACAMS. Рано или поздно Украина все это получит и применит против оккупантов, где бы они не были. Для сравнения, перед российским вторжением речь шла только фактически о партизанском оружии и готовности принять беженцев и организации работы украинского правительства в изгнании.

Россия – на шпагате

Россия после серии проигрыша и обнародования многочисленных фактов военных преступлений, получивших характер спланированного геноцида, сама загнала себя в тупик. "Праздник аннексии" украинских территорий, которые Россия даже не контролировала полностью, а впоследствии вообще вынуждена была покинуть единственный захваченный с начала вторжения областной центр, еще больше усугубили ситуацию.

Если раньше западные аналитики могли считать оккупированный Крым определенной "красной линией", поскольку эта объявленная россиянами своей территория якобы находится под защитой "ядерного зонтика" Путина и твиттера Медведева, то бегство из Херсона (на который так же должна была распространяться эта защита) показало, что король – голый. Более того, сейчас сложилась ситуация, когда у России вообще нет четко определенных и признанных границ (что это, как не сигнал соседям империи, имеющим давнюю историю территориальных потерь и претензий).

В этой ситуации каждый последующий шаг россиян – только ухудшение позиции, которая давно уже сама по себе проигрышна. Россия столько раз говорила, что не отдаст Крым, а затем Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, настаивала на выполнении своего ультиматума НАТО начала 2022 года (того же, где требовала отката до базовых настроек 1997-го с мораторием на расширение альянса на восток.), что сейчас просто не может дать заднюю.

Единственный выход для Путина

Что остается для России и ее верхушки? Только проигрыш. Тем не менее, он может быть разным. И именно за это сейчас идут большие торги.

Один из вариантов сохранения лица для России предложил президент Франции Макрон, вынужденный вести с Путиным телефонные переговоры. Он заговорил об определенных гарантиях для России и лично для Путина.

Эта тема будет частью тем мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров. Это означает, что один из основных моментов, который мы должны решить, как всегда говорил президент Путин, – это страх перед тем, что НАТО подойдет прямо к его двери, и развертывание оружия, которое может угрожать России,

– Макрон размышляет над гарантиями для государства-агрессора в интервью каналу TF1 в начале декабря.

Заявление Макрона не содержало никакой конкретики, однако вызвало немалый резонанс, а значит достигло своей цели – начало дискуссию. Главное – в правильном русле, а именно – обсуждение условий капитуляции России.

Сюда же хорошо ложится и заявление президента Байдена во время совместной с Макроном пресс-конференции о том, что США одобрят мирные переговоры, но при условии, что Россия продемонстрирует свою заинтересованность в прекращении войны, а не получении "паузы" для новой мобилизации россиян и сбора новых ракет из ворованных микроволновок и стиральных машин.

В начале декабря Путин побеседовал и с германским канцлером Олафом Шольцем. Российский диктатор посетовал, что помощь оружием, которую Запад оказывает Украине, "приводит к тому, что Киев полностью отвергает идею любых переговоров". Шольц в ответ призвал Путина найти дипломатическое разрешение конфликта, которое "включало бы вывод российских войск" из Украины.

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Фактически это условия не мира, а капитуляции России. Что-то подобное, по-видимому, чувствовали немцы в вагоне маршала Фоша накануне подписания перемирия с Антантой 11 ноября 1918 года. Но перед этим было отречение кайзера Вильгельма II и назначение нового лидера государства Фридриха Эберта канцлером. И именно Эберт, а не кайзер, ставил свою подпись под документом о завершении Первой мировой войны.

Так же может не дождаться своей поездки в "Компьенский лес" Владимир Путин, как россияне впервые за 10 лет не дождутся традиционно большой пресс-конференции Путина, обращения к Государственной Думе и новогоднего банкета в Кремле.

В СМИ уже появились сообщения о планах побега российской верхушки в Южную Америку. Действительно, в свое время многие военные преступники нашли там убежище и даже получили шанс на вторую жизнь.Впрочем, Путину и его пособникам лавры Адольфа Эйхмана не светят, в России так просто не принято. Скорее всего, это будет что-то кровавое и давно запрограммированное на самоповторение. Никакой бункер от "народной любви" не спасет.

Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный,

– Пушкин в повести "Капитанская дочь" из далекого 1836 передает привет россиянам будущего.

А дальше Россия наконец начнет настоящие мирные переговоры и получит гарантии, возможно, их предоставят украинские миротворцы.