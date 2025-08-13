Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, можно много говорить о различных гипотетических конструкциях, которые, к сожалению, никогда не сбудутся. В свое время было много разговоров о миротворческом контингенте. Но эта история затихла.

Какие могут быть гарантии безопасности для Украины?

Как отметил Саакян, если говорить реалистично, то, вероятно, все конвертируется в оружие. Международным партнерам нужно будет поставлять военную помощь в достаточном количестве, чтобы Украина могла себя защитить и Россия даже не думала бы осуществить повторный удар. Но обо всем этом можно говорить только в том случае, если получится достичь перемирия.

Кроме того, Западу нужно было бы сохранить санкции против России. Полная нормализация отношений должна быть невозможной даже при прекращении огня или завершении войны. Ведь Россия будет иметь потенциал для восстановления.

Санкции и давление на Россию должны быть обременительным и сдерживающим фактором от того, чтобы российская милитарная машина не смогла восстановиться. Потому что через 10 лет нынешнее поколение "зетников" снова захочет сюда полезть. И мы увидим новый виток войны,

– сказал Саакян.

Добавим, 15 августа должна состояться встреча Трампа и Путина на Аляске. Президент США уже сказал, что произойдет, если Путин не захочет прекратить войну.