Из декларации "Коалиции желающих" исчезли обязательства США в случае повторного нападения России, – СМИ

В финальной редакции Парижской декларации, принятой по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже 6 января, отсутствует формулировка об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторной агрессии России. Кроме того, Соединенные Штаты не стали формальным подписантом этого документа.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на проект декларации, подготовленный накануне саммита, а также на информацию от представителя Елисейского дворца, сообщает 24 Канал.

Как изменился текст декларации?

США не присоединились к подписанию Парижской декларации "Коалиции желающих", а из финального текста был изъят пункт об обязательствах Вашингтона оказывать поддержку коалиционным силам в Украине в случае новой агрессии со стороны Кремля.

В канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона объяснили "ЕвроПравде", что Соединенные Штаты не являются стороной, которая официально присоединилась к декларации, принятой 6 января.

Соответствующее заявление "Коалиции желающих" было одобрено членами коалиции и подробно обсуждено с США,

– уточнил чиновник Елисейского дворца на условиях анонимности.

Сравнение проекта Парижской декларации с ее финальным текстом показывает существенную разницу: в разделе о многонациональных силах исчезло упоминание об обязанности США поддержать их в случае нарушения Россией режима прекращения огня.

В частности, в предыдущей версии документа отмечалось, что эти силы "возглавят европейцы, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и при участии США, включая американские возможности, такие как разведка и логистика, с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения".

Зато в финальном тексте говорится, что многонациональные силы "будут возглавлять европейцы, с привлечением также неевропейских членов коалиции и предложенной поддержки США".

Что известно о декларации относительно развертывания многонациональных западных сил?