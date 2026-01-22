Лишь после завершения войны, Зеленский сказал, когда ждать подписания гарантий безопасности

Документ гарантий безопасности для Украины уже готов, впрочем он будет подписан только после завершения войны. В то же время Зеленский предположил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ может завершиться положительно.

Об этом глава государства сообщил 22 января в Давосе.

Смотрите также Никакие гарантии безопасности для Украины не работают без США, – Зеленский

Когда документ о гарантиях о безопасности может быть подписан?

Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины полностью готов. По его словам, так считает американская команда во главе с Дональдом Трампом и представители Украины.

Сейчас документ находится в Киеве и Вашингтоне.

Президент Украины отметил, что гарантии безопасности будут подписаны только после завершения войны. Соглашение сначала подпишут президенты Украины и США, а затем Конгресс Штатов и Верховная Рада ратифицируют документ.

В то же время Зеленский предположил, что будущие трехсторонние переговоры в ОАЭ могут пройти положительно. А сам факт возможной встречи США, Украины и России считает существенным шагом в приближении завершения войны в Украине.

Что еще сказал Зеленский о гарантиях безопасности?