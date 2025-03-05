Есть ли "план Б", если США не предоставят достаточных гарантий безопасности Украине: Стармер ответил

Премьер-министр Британии ответил, имеет ли он план "Б" в отношении Украины, если США не смогут предоставить Киеву достаточных гарантий безопасности.

Об этом политик рассказал, выступая перед депутатами Палаты общин в среду, 5 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Есть ли у Стармера план "Б"

Глава британского правительства Кир Стармер, отвечая на вопрос, есть ли у него "план Б" для Украины, если США не смогут предоставить достаточных гарантий безопасности, заявил о своей сосредоточенности на "единственном важнейшем результате".

Это обеспечение прочного мира, "что хорошо для Украины, хорошо для Европы и, конечно, важно для Британии".

В издании отметили, что Стармера также спросили о возможности российских атак на британских миротворцев в Украине.

Он ответил, что "это последнее, что кто-то хочет видеть".

"Весь смысл обеспечения прочного мира и любого соглашения – если есть соглашение, которое нужно защищать, – заключается в том, чтобы избежать конфликта и обеспечить мир", – добавил министр.

По его словам, риск нарушения договоренностей возникнет, если глава Кремля Владимир Путин подумает, что может пренебречь соглашением.

Стармер заверил, что он делает "все возможное", чтобы сыграть свою роль, поддерживая постоянный контакт со "всеми ключевыми игроками".