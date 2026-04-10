Три конкретных требования: Зеленский очертил гарантии, без которых Россия нападет снова

Владимир Зеленский убежден, что Россия может снова прийти с войной в Украину после ее завершения. Чтобы предотвратить российский реванш, от западных партнеров ожидают четкие гарантии безопасности.

Об этом сообщил президент Украины во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

В каких гарантиях нуждается Украина?

По словам Владимира Зеленского, Украина должна понимать, насколько быстро и что именно будут делать партнеры в случае нового нападения России.

Украинская сторона предложит драфт со своим видением гарантий безопасности и будет ждать ответ на него от Запада. Глава государства подчеркнул, что важно не допустить "слабых мест и ошибок".

Другими важными целями являются четкое финансирование украинских Сил обороны и комплектация противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, Украина планирует добавить в перечень оружия средства ПВО, которые показали свою эффективность на Ближнем востоке, в регионах Персидского залива. Такого вооружения должно быть достаточное количество.

Однако президент Зеленский не верит, что российская армия не захочет снова атаковать Украину.

Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше,

– добавил украинский лидер.

