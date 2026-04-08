Гарантии можно сделать более прочными: МИД прокомментировали приезд Виткоффа и Кушнера в Киев

Представители Украины и США продолжают активную работу над усилением документа о гарантиях безопасности для Украины. В то же время приглашение спецпредставителей США в Киев остается актуальным.

Об этом на брифинге 8 апреля сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Какие новые возможности открылись для Украины?

Спикер подчеркнул, что приглашение американских гостей в Киев сейчас остается в силе.

"Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность", – заявил Тихий.

В то же время Тихий прокомментировал работу над документом о гарантиях безопасности. По его словам, сейчас появились новые возможности для укрепления документа. Говорится и о развитии событий на Ближнем Востоке и о вовлеченности Украины в эту ситуацию.

Сейчас над гарантиями безопасности для Украины работают: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

К слову! Недавно Владимир Зеленский заявил, что Штаты связывают вопрос предоставления гарантий безопасности с выходом украинских войск из Донбасса. Тогда как Марко Рубио опроверг эти слова, мол, такое заявление является ложью и разочаровывает его.

