Гарантии можно сделать более прочными: МИД прокомментировали приезд Виткоффа и Кушнера в Киев
- Приглашение спецпредставителей США в Киев остается актуальным и Украина будет рада их принять.
- Появились новые возможности для укрепления документа о гарантиях безопасности для Украины, в частности благодаря событиям на Ближнем Востоке.
Представители Украины и США продолжают активную работу над усилением документа о гарантиях безопасности для Украины. В то же время приглашение спецпредставителей США в Киев остается актуальным.
Об этом на брифинге 8 апреля сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Смотрите также Сначала в Киев, а потом – в Москву: Зеленский предложил США новый формат переговоров
Какие новые возможности открылись для Украины?
Спикер подчеркнул, что приглашение американских гостей в Киев сейчас остается в силе.
"Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность", – заявил Тихий.
В то же время Тихий прокомментировал работу над документом о гарантиях безопасности. По его словам, сейчас появились новые возможности для укрепления документа. Говорится и о развитии событий на Ближнем Востоке и о вовлеченности Украины в эту ситуацию.
Сейчас над гарантиями безопасности для Украины работают: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.
К слову! Недавно Владимир Зеленский заявил, что Штаты связывают вопрос предоставления гарантий безопасности с выходом украинских войск из Донбасса. Тогда как Марко Рубио опроверг эти слова, мол, такое заявление является ложью и разочаровывает его.
Что этому предшествовало?
Напомним, 4 апреля Кирилл Буданов сообщил о вероятном приезде представителей Дональда Трампа в Украину после православной Пасхи.
По словам руководителя ОП, стороны планируют обсудить ключевой для Украины вопрос гарантий безопасности в случае заключения соглашения с Россией.
Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, однако точных сроков не называл.