ЕС согласовал новые гарантии безопасности для Украины, – заседание Европейского совета

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Они должны помочь сдержать российскую агрессию.

Соответствующие выводы политики утвердили по итогам двухдневного саммита. Об этом они сообщили на сайте Европейского совета.

Что известно о гарантиях безопасности?

В субботу, 16 октября, Европейский совет приветствовал договоренность о продлении мандата Военной вспомогательной миссии ЕС (EUMAM Ukraine). Европа будет продолжать помогать и оснащать Вооруженные силы Украины.

В документе отмечается, что вклад каждого государства-члена будет основываться на его индивидуальных возможностях и нормах международного права. Поддержку для сдерживания агрессии будут оказывать через "Коалицию желающих" в сотрудничестве с США

Европейский Союз и государства-члены готовы присоединиться к предоставлению Украине надежных и действенных гарантий безопасности… Это предполагает поддержку способности Украины сдерживать агрессию и эффективно защищаться, в частности в долгосрочной перспективе

– говорится в документе.

Напомним, что в ходе этого же саммита Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам украинского президента, на данный момент нет никаких сигналов со стороны России о готовности положить конец войне.

Также стороны создадут совместную рабочую группу для ускорения прогресса в достижении промежуточных критериев. Стороны договорились сосредоточиться на " реформах в сфере верховенства права " и борьбе с коррупцией.