Сибига рассказал, что может быть гарантиями безопасности для Украины до вступления в НАТО

Украина стремится получить гарантии безопасности перед подписанием любого соглашения с Россией. Глава МИД объяснил, что может стать ими.

Андрей Сибига рассказал, каких гарантий безопасности стремится Украина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Чего хочет Украина

Сибига подчеркнул, что вопрос членства в НАТО не может быть снят с повестки дня. По его словам, на сегодня нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО, но в Конституции Украины это зафиксировано. Глава МИД подчеркнул, что наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО.

Если мы говорим о других конкретных, действенных гарантиях безопасности – это воздушное патрулирование, привлечение воздушного флота, систем противовоздушной защиты наших союзников,

– добавил он.

Также Сибига заговорил о море. По его словам, это безусловно, возможности, которые вытекают из привлечения флота в Черном море.

Также он назвал поддержку нашей оборонной индустрии, ведь Украина должна становиться все более самодостаточной в оборонной отрасли.

Мы должны усилить нашу позицию настолько, чтобы враг четко понимал последствия и цену возможных дальнейших провокаций, возможных дальнейших агрессий,

– отметил министр.

Сибига очертил, что топ-приоритетом являются системы противовоздушной защиты, наращивание наших возможностей по дронам и, безусловно, артиллерийские способности.