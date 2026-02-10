Терехов: гарантии безопасности нужны не на 2027 год, или на 2 года после, а по крайней мере на столетие

Украина должна получить гарантии безопасности не на 2027 или несколько последующих лет, а по крайней мере на столетие.

Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГМ) Игорь Терехов в интервью New York Post.

Терехов отметил важность надежных и длительных гарантий безопасности

Как отмечает издание, Терехов отметил, что он и все жители Украины хотят мира, но предупредил, что для его сохранения нужны 100 лет гарантий безопасности от США и их союзников.

Гарантии безопасности нужны не на 2027 год или на 2 года после него, а по крайней мере на столетие,

– сказал мэр Харькова.

"Реальные гарантии безопасности приносят дивиденды мира", – добавил он, выразив похвалу усилиям президентов Трампа и Зеленского, которые направлены на прекращение войны.

Председатель АПМГ также выразил благодарность за американскую поддержку Украины и рассказал, как граждане приспособились к реалиям войны спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения России.

"В течение последних четырех лет мы находились под постоянным обстрелом и постоянными атаками. Харьков – это крепость, и в течение этих четырех лет войны Харьков был барометром устойчивости Украины", – сказал Игорь Терехов в интервью.