Украина стремится получить гарантии безопасности, которые по своему характеру и обязательствам будут аналогичны членству в НАТО. Они должны быть связаны с прекращением огня и предусматривать четкую реакцию партнеров в случае нового нападения со стороны России.

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC объяснил, какие именно вопросы необходимо согласовать перед заключением таких соглашений.

Какими должны быть гарантии безопасности для Украины?

Зеленский подчеркнул, что Украина должна заранее понимать, как именно партнеры будут действовать в случае повторной российской агрессии.

Мы должны четко понимать, что если Россия вновь прибегнет к агрессии, некоторые из наших партнеров отреагируют. Но мы не знаем, как именно они будут реагировать. Для меня все должно быть четко, когда мы говорим о гарантиях безопасности,

– заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина должна понимать, какие именно силы будут задействованы для ее защиты и сколько иностранных военных могут находиться на украинской территории в рамках мирного урегулирования.

Мы находимся в состоянии войны. Мы понимаем, что что является сильной стороной против России или защитой от российской агрессии. Это означает, какой именно контингент стран будет представлен, какое количество солдат будет представлять свои страны на нашей территории в ходе мирного урегулирования,

– пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что лучшей гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО. В то же время одной из основ гарантий безопасности он называл полную интеграцию Украины в Европейский Союз.

Президент Франции Эмманюэль Макрон среди ключевых составляющих будущих гарантий называл сильную и хорошо оснащенную украинскую армию, а также поддержку со стороны европейских вооруженных сил.

В то же время американский посланник Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону удалось убедить Москву согласиться на гарантиипо образцу статьи 5 НАТО. Она предусматривает обязательство союзников реагировать на вооруженное нападение на одну из стран, в том числе с применением военной силы.