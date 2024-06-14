Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что его ожидания от подписания соглашения по безопасности между Украиной и Японией были гораздо скромнее. Токио из-за того, что не имеет собственной армии, а только Силы самообороны, не может передать нашей стране вооружение. Соответственно договоренности по поддержке Украины должны были быть направлены в другие сферы.
Важно Что для Украины означает историческое соглашение по безопасности с США и сможет ли Трамп его разорвать
Взяла на себя важные обязательства
По сути Украина и Япония заключили экономическое соглашение. На это указывают определенные пункты договоренностей.
Прежде всего Япония выделит 4,5 миллиарда долларов помощи Украине. Всего с 2022 года она передала Киеву 12 миллиардов долларов,
– подчеркнул политтехнолог.
Также Япония, как и США, взяла на себя важные обязательства помогать Украине в реформировании страны.
Когда я читал соглашения с США и с Японией, то показалось, что пункты по реформированию Украины почти идентичны,
– подчеркнул Шейтельман.
Еще один важный аспект договоренностей связан с тем, что Япония берет на себя обязательства по сотрудничеству в создании механизма возмещения убытков, в частности за счет замороженных российских активов.
Как известно, Япония поддерживает позицию США о целесообразности и законности конфискации российских активов, которые были заблокированы Западом после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Токио настаивает на том, что эти активы нужно передать Киеву.
"Поэтому это в большей степени экономический договор, ведь в нем указано, что летальное оружие Япония не будет передавать Украине", – заметил Михаил Шейтельман.
Больше о соглашении по гарантиям безопасности между Украиной и Японией
- В соответствии с соглашением, Япония будет оказывать поддержку Украине в течение 10 лет.
- Состоится поставка Украине нелетального оборудования. Также продолжится сотрудничество стран по коалициям возможностей, речь идет о коалиции по информационным технологиям и разминированию.
- Кроме того, Токио и Киев будут совместно работать в области разведки и защиты секретной информации. Будут увеличены усилия по защите и восстановлению критической инфраструктуры и укреплению кибер- и информационной безопасности.
- Украинские раненые военные продолжат проходить лечение в Японии.
- Токио берет на себя обязательства помогать Киеву в восстановлении и отстройке страны.
- Япония будет и дальше поддерживать украинскую Формулу мира. В то же время усилит санкции против России, а также присоединится к разработке механизма возмещения убытков Украине за счет суверенных российских активов.
- Продолжится сотрудничество Японии с нашей страной в укреплении ядерной безопасности.