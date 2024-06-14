Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що його очікування від підписання безпекової угоди між Україною та Японією були набагато скромніші. Токіо через те, що не має власної армії, а тільки Сили самооборони, не може передати нашій країні озброєння. Відповідно домовленості щодо підтримки України мали бути спрямовані в інші сфери.

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Взяла на себе важливі зобов'язання

По суті Україна та Японія уклали економічну угоду. На це вказують певні пункти домовленостей.

Насамперед Японія виділить 4,5 мільярда доларів допомоги Україні. Загалом з 2022 року вона передала Києву 12 мільярдів доларів,

– підкреслив політтехнолог.

Також Японія, як і США, взяла на себе важливі зобов'язання допомагати Україні в реформуванні країни.

Коли я читав угоди із США та з Японією, то здалося, що пункти щодо реформування України майже ідентичні,

– підкреслив Шейтельман.

Зверніть увагу! Україна 13 червня також підписала безпекову угоду із США. Впродовж 10 років Сполучені Штати планують, зокрема, надавати Україні матеріально-технічну допомогу, розвіддані, інституційну підтримку, проводити навчання та консультування, розвивати оборонну промисловість.

Ще один важливий аспект домовленостей пов'язаний з тим, що Японія бере на себе зобов'язання щодо співпраці у створенні механізму відшкодування збитків, зокрема коштом заморожених російських активів.

Як відомо, Японія підтримує позицію США щодо доцільності та законності конфіскації російських активів, що були заблоковані Заходом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Токіо наполягає на тому, що ці активи потрібно передати Києву.

"Тому це більшою мірою економічний договір, адже в ньому зазначено, що летальну зброю Японія не буде передавати Україні", – зауважив Михайло Шейтельман.

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