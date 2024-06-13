Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що Японія представляє Тихоокеанський регіон, який достатньо віддаленим від російсько-української війни. Проте вона має власний досвід нерозв'язаних територіальних питань з Росією.
До теми Іспанія підписала з Україною безпекову угоду та надасть ще 1 мільярд євро допомоги
Готується до війни
У Японії склалася виняткова ситуація, адже в цій країні немає армії. Вона має власні сили самооборони, на утримання яких витрачаються дуже великі кошти. Їхній бюджет більший, ніж витрати на оборону багатьох країн НАТО.
Проте японці свідомо відмовляються від війни як засобу з'ясування міждержавних суперечок. Водночас до війни Японія готується, адже у них не дуже стабільний регіон.
Також Японія – високотехнологічна країна, яка дуже сильно може нам допомогти з огляду розвитку різноманітних технологій, частину з яких можна буде використовувати в оборони. Це дуже важливо, тому що нові розробки у сфері, наприклад, виробництва дронів або IT-систем є важливими для України,
– підкреслив політолог.
ЗСУ є абсолютним лідером щодо впровадження подібних новацій. Тому Японія може нам допомогти, наприклад, у роботизації війни, адже є лідером розвитку роботизованих систем.
Відкриваються додаткові механізми
"Існує ще один важливий нюанс, який робить Японію унікальною: вона де-факто продовжує перебувати у стані війни з Росією. Оскільки вона не підписала договір з Радянським Союзом, Росія, як його спадкоємиця, має спірні території з Японією. Проте вони є спірними тільки в розумінні росіян. Для нас чітко зрозуміло, це території Японії, які тимчасово окупувала Росія", – наголосив Рейтерович.
Це робить, на його думку, підписання такої угоди з Японією дійсно унікальним явищем, тому що ця країна також потерпає від наслідків агресії Радянського Союзу – Росії. Також вона має території, які є тимчасово окупованими. Причому окупація продовжується аж з 1945 року.
Завдяки цьому для України відкриваються додаткові механізми пошуку шляхів виходу з теперішньої ситуації з використанням досвіду Японії.
Коли така країна підписує безпекову угоду з Україною, зауважив політолог, дуже багато держав, що посідають нейтральну позицію, роблять відповідні висновки. Якщо навіть Японія, яка дуже обережно ставиться до будь-яких питань війни, підтримує Україну, тоді ситуація дуже є однозначною і зрозуміло, хто є агресором. Тому потрібно робити все можливе, щоб війна закінчилась на умовах справедливого миру для України.
"В сукупності такі угоди, от як з Японією, окрім потужної фінансової складової (Токіо в межах угоди виділить Києву 4,5 мільярда доларів США), також стимулюють інші країни, зокрема Тихоокеанського регіону, активніше допомагати Україні та приєднуватися до подібних угод", – наголосив Ігор Рейтерович.
Співпраця України та Японії: важливе
- Під час саміту "Великої сімки", який проходить в Італії, президент України та прем'єр-міністр Японії підписали двосторонню безпекову угоду. Володимир Зеленський назвав документ, підписаний ним разом з Фуміо Кисіда, унікальним.
- В межах угоди Японія у 2024 році передасть Україні 4,5 мільярда доларів. Водночас починаючи з 2022 року країна виділила нашій державі понад 12 мільярдів доларів.
- Токіо впродовж 10 років надаватиме допомогу Києву. Зокрема постачатиме нелетальне обладнання. Також буде продовжена співпраця в межах коаліцій спроможностей, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.
- Крім того, Японія продовжить підтримуватиме українську Формулу миру; посилюватиме санкції проти Росії; долучиться до розробки механізму відшкодування збитків, зокрема коштом заморожених російських активів, та у притягненні Росії до відповідальності.
- Нагадаємо, що Україна вже підписала безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією.
- Також на полях саміту "Великої сімки" 13 червня була укладена безпекова угода України та США.