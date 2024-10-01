По примеру Японии и Кореи: в Литве назвали 2 сценария гарантий безопасности для Украины

У Украины есть 2 сценария относительно гарантий безопасности. Наиболее практичным вариантом для страны может стать статья 5 НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время форума по безопасности в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Какие сценарии гарантий безопасности может иметь Украина

Глава МИД Литвы отметил, что Украина должна победить в войне, а Путин – принять свое поражение.

Украина должна заявить о своей победе, а международное общество – признать эту победу. Путин должен проиграть и принять это, а также это должны принять его союзники,

– заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что сейчас Запад не может "представить мир, в котором Путин проиграл" и это такой же сценарий, когда в 1990-х годах Запад "не мог представить мир, в котором проиграл бы Горбачев и Советский Союз".

"Мы должны это повторить. Это единственный жизнеспособный сценарий для Европы и для Украины", – сказал литовский министр.

Габриелюс Ландсбергис заявил, что есть два сценария относительно гарантий безопасности. Первый вариант – размещение иностранных войск и примерами являются Япония и Южная Корея. Другим вариантом – вступление Украины в НАТО. Глава МИД Литвы предлагает создать оборонные планы НАТО для Украины уже сейчас.

Если честно, я думаю, что пятая статья НАТО является наиболее практической гарантией безопасности, которую можно предложить Украине,

– подчеркнул он.

Литовский министр также высказал мнение, что уже надо немедленно спланировать, как НАТО будет работать в Украине, чтобы не попасть в тот же сценарий, что и страны Балтии, когда они вступили в НАТО, а потом только через двенадцать лет начали говорить об оборонных планах.