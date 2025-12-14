Зеленский сказал, может ли Москва принять условия Украины на пути к миру

Президент Владимир Зеленский высказался о мирных переговорах. Он отметил, что со своей стороны Украина уже идет на компромисс.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

Согласится ли Россия на мирный план?

Президент отметил, что первоочередным желанием Украины было вступление в НАТО. Это стало бы реальной гарантией безопасности. Однако такое направление Соединенные Штаты и некоторые европейские партнеры не поддержали.

Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно активация 5 статьи НАТО в случае агрессии против Украины, гарантии безопасности от Европы, Канады и Японии – это возможность защитить украинскую землю от нового нападения России.

По мнению Зеленского, такая позиция Украины уже является компромиссом.

