"Гарантии безопасности". НАТО даст письменный ответ России параллельно с США

НАТО даст письменный ответ на требования России относительно "гарантий безопасности". Работа над документами ведется параллельно с США.

Как сообщила журналистка CNN Наташа Бертранд, Североатлантический альянс планирует ответить уже на этой неделе.

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Бертранд, процитировав генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказала, что НАТО подготовит письменный документ параллельно с США. Сообщается, что Столтенберг заверил готовность НАТО обсуждать:

контроль над вооружениями,

разоружение,

прозрачность военной деятельности,

механизмы снижения рисков и другие вопросы, относящиеся к европейской безопасности.

Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам,

– процитировала журналистка генсека НАТО.

Что предусматривают российские "гарантии безопасности"

Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Фактически основным требованием является то, чтобы в Альянс не принимали Украину.

В начале 2022 года представители НАТО говорили об этом с Россией. Состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Генсек Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО готово к диалогу с Россией по поводу так называемых "гарантий безопасности". В частности, обсудить место проведения военных учений и расположение ядерных ракет.

В итоге Россия доказывает, что ее якобы не понимают. Запад отмечает, что никто не может диктовать условия и подвергать сомнению политику открытых дверей НАТО.

Кстати, Столтенберг приглашал всех участников Совета Россия-НАТО на серию новых встреч. Хочет обсудить с ними вопросы европейской безопасности.

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Полный текст публикации Наташи Бертранд:

Йенс Столтенберг рассказывает, что НАТО пошлет письменные ответы России позже на этой неделе по координации с США. "Мы завершаем в НАТО предложения, письменный документ, который мы пошлем им позже на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с Соединенными Штатами".