Обещания или реальные гарантии: как воспринимать договоренности Украины со странами G7

Одним из главных достижений на саммите НАТО в Вильнюсе было подписание декларации о гарантиях безопасности для Украины. Они довольно многообещающие, но не все так просто.

Гарантии безопасности рассчитаны на долгосрочную поддержку Украины. Сейчас союзники больше сосредоточены на помощи, имеющей непосредственное отношение к текущему ведению боевых действий. Об этом 24 Каналу рассказал Ярослав Божко – глава центра политических студий "Доктрина".

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Может ли Украина действительно рассчитывать на гарантии безопасности

На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" подписали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. В частности, пообещали перевооружить украинскую армию, включая даже флот.

Слово "гарантии" по взаимодействию с Западом фигурирует только в украинском сегменте. Это скорее обещание совместных усилий. И это не то, что может быть предметом гарантирования,

– заметил Ярослав Божко.

То есть, Запад будет продолжать наращивать усилия по перевооружению украинской армии, а процессы, касающиеся военно-морского флота, уже начались. В частности, появлялись видео и другие материалы об украинских кораблях, которые готовятся в Турции и Великобритании.

Однако следует заметить, что это посторонние явления от экстренных поставок вооружения, относящихся прежде всего к текущему ведению боевых действий. Для этого Украину передали другие пакеты военной помощи.

"Долгосрочное развитие Вооруженных сил и флота Украины оно также закладывается, но это более растянутый во времени процесс", – пояснил Божко.

Сейчас партнеры сосредоточены на насущных нуждах Украины. Они же связаны с войной, которую развязала Россия.

Ярослав Божко о гарантиях безопасности от стран G7: смотреть видео

Украине предоставили гарантии безопасности: подробнее

Участники саммита НАТО подписали общую декларацию о поддержке Украины. Речь не только о странах "Большой семерки". Приятным уточнением было то, что к ним могут приобщиться и другие страны.

Так, декларацию о гарантиях безопасности подписали США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия, Великобритания. А также Европейский союз, Польша, Нидерланды и Румыния.

Гарантии безопасности, в частности, предусматривают: