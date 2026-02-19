Украине не обещают, что Россия не нападет снова: Зеленский настаивает на гарантиях
- Владимир Зеленский настаивает на необходимости сильных гарантий безопасности для Украины из-за угрозы со стороны России.
- Президент Украины подчеркнул, что даже США не могут полностью гарантировать защиту от возможного повторного нападения Путина.
Владимир Зеленский настаивает на сильных гарантиях безопасности после завершения войны. Он считает, что сейчас никто не может обещать Украине, что Россия не начнет новую агрессию.
Об этом президент Украины рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Смотрите также Доверяет ли Зеленский Трампу: президент дал откровенный ответ
Достаточно ли гарантий, которые предлагают Украине?
Зеленский утверждает, что США являются сильным партнером, а Трамп – "мощным президентом". Однако они не дают абсолютной уверенности Украине, что российский диктатор Путин не нападет на Украину снова.
Я имею в виду, что Америка является сильной страной, и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова,
– объяснил президент Украины.
Поэтому лидер государства подчеркнул, что Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Речь идет в том числе о готовности мира или некоторых стран ответить России в случае новой агрессии.
Гарантии безопасности для Украины: что известно?
По данным источников NYT, на переговорах в Женеве Украина и Россия обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе. В таком случае ее не будет контролировать ни одна из сторон.
Ранее президент Зеленский на выступлении в Мюнхене говорил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30 – 50 лет, а не на 15. Тогда украинская делегация встречалась с сенаторами, чтобы убедить их продлить срок гарантий.
Также лидер Украины предлагал президенту США Трампу три шага, которые могут остановить агрессию России: гарантии безопасности, восстановление страны и прямое давление на Россию.