Политтехнолог Тарас Загородний подчеркнул в эфире 24 Канала, что несмотря на сегодняшнее нежелание Дональда Трампа отсылать американские войска в Украину, ситуация может кардинально измениться. Он объяснил, какие именно гарантии безопасности нужны нашей стране.

К теме Гарантии безопасности должны начать действовать немедленно, не дожидаясь прекращения огня, – Зеленский

При каких условиях в Украине могут быть расположены иностранные войска?

"Наличие войск в другом государстве – это способ контроля. Украина точно не будет против, если на нашей территории будут американские войска. Потому что даже 100 американцев "весят" больше, чем 30 тысяч европейцев", – подчеркнул политолог.

К тому же у США будет интерес в Украине относительно редкоземельных металлов. Поэтому, по его мнению, надо дожимать этот вопрос, потому что наличие американских войск в Украине, – это большие гарантии взаимной безопасности, чем все остальное.

Здесь можно сказать: "Вы же хотите нас контролировать? Потому что мы пуляем ракетами на 3 тысячи километров, а собираемся и на 5 тысяч?" Это проявление силы, а силу хочется проконтролировать. Вопрос в том, как мы будем друг друга контролировать,

– объяснил Загородний.

Украине, по словам политолога, прежде всего нужны деньги. В то же время если говорить о возможности ввода иностранных войск на украинскую территорию, то важно понимать, что именно они будут делать и где будут расположены. Если они будут находиться где-то в районе Ужгорода и европейские страны будут считать это гарантиями безопасности, тогда в таком виде они не нужны Украине.

К слову. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что 35 лидеров "коалиции желающих" готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Из них 26 государств могут или направить войска в Украину, или предоставить определенные средства для обеспечения безопасности на море или в небе.

Также если речь идет о безопасности в небе и контроль украинского воздушного пространства со стороны партнеров, то для нашего государства, как подчеркнул он, важнее получить самолеты и самостоятельно защищать собственное воздушное пространство.

Следует понимать, какой будет наш интерес в этом и то, что будет реально действующим механизмом, а не разговорами ни о чем. Потому что Украине сейчас пытаются протолкнуть очередной Будапештский меморандум. Однако нам нужны конкретные бумаги, которые ратифицированы парламентом, потому что это уже определенные обязательства,

– отметил Тарас Загородний.

Также гарантией безопасности для Украины должна быть, по его мнению, исключительно украинская армия и ракеты. Для этого нужно открывать экспорт для предприятий ВПК, чтобы Украина могла продавать вооружение и технику США, а они – нашей стране. Кроме того, важно обеспечить секретность предприятий ВПК.

К тому же усилению переговорных позиций способствуют дополнительные удары ракетами "Фламинго" и другими средствами по территории России. Тогда можно будет, как отметил политолог, многое выбить из россиян.

Отправка иностранных войск в Украину: что известно?