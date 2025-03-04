Вэнс назвал "лучший способ" гарантировать безопасность для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что участие США в экономике Киева и является лучшей гарантией безопасности. Он также сказал, что слова поддержки Европы Зеленскому его "не волнуют".

Миротворцы из других стран, по его мнению, являются худшей гарантией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FoxNews.

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Какие взгляды Вэнса на гарантии безопасности Украины

Вице-президент США считает, что экономическая вовлеченность США в Украину и является лучшей гарантией безопасности. Это лучше, чем вовлеченность иностранных военных, считает он.

Вэнс добавил, что его "не волнуют" заявления европейских лидеров с поддержкой Зеленского в контексте спора в Белом доме. Он отметил, что до Зеленского "надо донести необходимость мира".

В интервью FoxNews Вэнс снова говорил о недостатке уважения к США у Зеленского. Он добавил, якобы "Зеленский продемонстрировал откровенную незаинтересованность в участии в мирном процессе. Он подчеркнул, что Трамп очертил этот мирный процесс как "политику американского народа и их президента".

"Это настоящий срыв", – сказал он, говоря о действиях Зеленского в Белом доме.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский не может вернуться в Овальный кабинет, пока не будет готов обсуждать детали мирного соглашения.