Гарантий нет, – спецслужба Британии о возможности узнать подготовку России к ядерному удару

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании заявил, что нет гарантий, что Запад увидит приготовление России. Речь идет о вероятной подготовке Кремля к ядерному удару.

Соответствующую информацию сообщил 11 октября Джереми Флемминг. Он также пояснил, что Россия является единственной страной, позволяющей говорить о ядерном оружии.

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Запад может не увидеть подготовку России к ядерному удару

Россия – единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и я должен сказать, что это чрезвычайно опасно,

– заявил Джереми Флемминг.

По его данным, Западу с союзниками удастся заметить вероятную подготовку России к предполагаемому ядерному удару. Однако, по словам Флемминга, в этом никогда нет никаких гарантий.

Буданов прокомментировал возможность ядерного удара

Следует вспомнить, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что ядерный удар – это последний аргумент для России. По словам Буданова:

запуск ядерных ракет – "поставит точку" и будет для России роковым решением;

Кремлевское руководство не отважится нажать на "ядерную кнопку", потому что понимает, что это не решит проблему.

Кричат об этом (ядерном ударе – 24 канала) с экранов телевизоров, но понимают, чем это все для них закончится. Таких планов у них нет,

– сказал начальник ГУР.

Стоит вспомнить, спикер Государственного департамента США Джон Кирби на брифинге 11 октября заявил, что у Соединенных Штатов пока нет подтверждения того, что Путин готовится использовать ядерное оружие или оружие массового уничтожения.

Заметьте США пока не видят ядерную активность России, – СМИ

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