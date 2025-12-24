"Бог – другой, чем нам часто говорили": как Гарнизонный храм во Львове стал опорой для защитников

Сегодня Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла во Львове стал символом служения защитникам Украины. Храм еще с 2013 года пытался всячески поддержать тех, кто стоит за правду и свободу. В то же время святыня открыта для всех верующих, и здесь всегда продолжается молитва.

Настоятель Гарнизонного храма отец Тарас Михальчук рассказал 24 Каналу о жизни святыни, помощи защитникам и российских священников. Детали – читайте далее в материале.

Кстати Этот самый красивый храм Львова был книгохранилищем 60 лет и уцелел от авиаудара в мировой войне

Как Гарнизонный храм поддерживает военных?

Еще со времен Революции достоинства Гарнизонный храм оказывал помощь тем, кто борется за нашу свободу. Сначала это были участники Революции достоинства, теперь – наши защитники. Храм помогает воинам средствами защиты и медицины, потребность в которых только растет. Также откликается на просьбы об автомобилях, их ремонт, генераторы и Ecoflow – все, что помогает сохранить жизнь украинских военных.

"Эта помощь продолжается непрерывно. Просьб снова и снова попадает к нам очень много. Мы стараемся откликнуться на это по мере наших возможностей. Потребности в тех же автомобилях не исчезли, они продолжаются", – рассказал отец Тарас.

Храм сотрудничает со многими благотворительными фондами, в частности с волонтерами из разных стран. Только Эстония и Финляндия передали не менее 100 автомобилей через храм. В частности, очень много машин скорой помощи. После того как волонтеры передают машины, храм делает все, чтобы они поступили защитникам в идеальном состоянии. За последние четыре года Гарнизонный храм наладил связи от Ирландии до Соединенных Штатов.

Интервью отца Тараса Михальчука: смотрите видео

Недавно храм на неделю посетила делегация из Финляндии – представители Лютеранской церкви, впервые приехали в Украину, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит.

"Когда они увидели похороны, когда они увидели могилы на кладбище, встретились с детьми павших воинов, то много плакали. Они были тронуты, и поехали домой, думаю, готовить определенные идеи в поддержку Украины", – поделился отец Тарас.

О жизни Гарнизонного храма

Храмы всегда выступали в поддержку культуры и искусства. Само здание храма поощряет, чтобы в этой прекрасной святыне в стиле барокко звучала древняя духовная музыка. Гарнизонный храм не стал исключением, здесь также проводят различные художественные мероприятия. До войны в храме принимали крупнейший хор мира из Лондона, а многие известные мировые художники имели возможность исполнять здесь свои произведения.

"Это стало для нас лично как священников этого храма пониманием того, что люди, которые, возможно, никогда не были на литургии, но они пришли сюда на это художественное мероприятие. И, очевидно, это тоже определенная дорога тех людей к Господу. Мы понимаем, что это очень действенно и очень нужно", – сказал отец Тарас.



Музыкальный вечер в поддержку ВСУ / Гарнизонный храм

Во время войны художественные мероприятия обычно направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины. Так Гарнизонный храм сотрудничает с людьми, которые хотят помогать тем, кто сегодня на фронте.

Два года назад при храме открыли пространство для детей защитников, он открыт ежедневно для того, чтобы дети понимали – их там ждут, их там любят, они могут прийти туда и получить заботу. В этом пространстве дети проводят свой досуг. Летом, во время каникул или в выходные в этом пространстве организовывают интересные досуги. Это место может быть для них вторым домом, если они чувствуют такую потребность.



Мастер-класс для детей защитников / Гарнизонный храм

"К сожалению, но с семьями мы знакомимся непосредственно во время похорон, когда мы видим слезы тех семей, слезы их детей. Мы понимаем и осознаем то, что наше присутствие на похоронах как священника, как военного капеллана на самом деле обязывает нас помнить об этой семье не только во время похорон, но и в течение последующих лет", – сказал настоятель.

Иногда в Гарнизонном храме бывают действительно изнурительные дни. Отец Тарас вспомнил один из таких, где утром были похороны трех защитников, потом венчание, где жених и невеста были военными, потом снова похороны трех защитников и крестины, где отец и мама были офицерами. В такие дни, признался настоятель, очень сильно помогает вера в то, что Бог с тобой.

"Когда ты крестишь ребенка, который родился во время войны, то понимаешь, что это тоже огромный знак надежды от самого Господа. Потому что дети рождаются. Это означает, что любовь побеждает любые вызовы, любое зло. К счастью, в храме во время полномасштабной войны состоялось также очень много крестин. Среди них было много крестин защитников", – рассказал настоятель.

"Война по-новому открывает священников": о военных капелланах

Сегодня многие священники, которые ездили волонтерами на фронт, чтобы поддержать защитников, присоединились к воинам как военные капелланы и постоянно находятся со своим личным составом. Есть также те, кто периодически ездит на восток.

Отец Тарас вспомнил, как сам на Пасху ездил на восток. Это было достаточно сложное решение, ведь ему как настоятелю надо было оставить на время свой храм и прихожан. Однако та поездка должна была произойти – во время нее настоятель познакомился с военным из Львова, который волновался, что не попадет к исповеди. Настоятель заметил, что даже ради одного человека стоило ехать. Через год у этого воина родился ребенок, которого они крестили в Гарнизонном храме.

Хотя многие священники из разных епархий постоянно находятся на востоке со своим личным составом. На самом деле роль капеллана чрезвычайно важна, и его присутствие там – это о вере, о надежде, о любви, которая дает силу преодолевать страх,

– объяснил отец Тарас.

В рамках своей научной работы отец Тарас через капелланов провел опрос почти тысячи военных на фронте. 98% опрошенных сказали, что присутствие военных капелланов однозначно является сверхважной. Так отвечали даже те, кто не является верующими, не являются практикующими христианами.

"Думаю, война по-новому открывает нашим военным священника, потому что он присутствует вместе с ними, он рядом. Они понимают, что, возможно, он бы мог и не быть там, если бы не хотел, потому что мог иметь обязанности в приходе, социальное служение здесь в тылу, но он это все оставил и поехал туда к ним, и есть рядом", – сказал отец Тарас.



Отец Тарас с защитниками / Фейсбук настоятеля

Когда человек испытывает страх и тревогу, то обращается к Богу, потому что чувствует себя в опасности, заметил настоятель. На протяжении войны он встретил многих людей, которые начали верить в Бога и ходить в церковь. Большое количество этих людей – это воины, которые не с запада Украины, а, например, узнали о существовании Гарнизонного храма, когда были на реабилитации или протезировании во Львове.

"Господь предсказал, что этот храм нужен украинскому народу, что он нужен армии, прежде всего их семьям, детишкам. И сегодня храм, очевидно, стал определенным символом служения защитникам Украины", – отметил отец Тарас.

"Отреклись от Бога": о российских священниках

Война внесла очень существенные коррективы в мировосприятие многих украинцев, в частности тех людей, которые, например, венчались в храме Московского патриархата. Сегодня это воин, защищающий Украину – свою родную землю. А в храме Московского патриархата венчался, потому что, например, в месте, где он вырос, не было альтернативы. Это связано с российской пропагандой и финансированием УПЦ МП.

Вот этот воин позвонил мне и говорит: "Отче, до каких пор мы еще будем с ними совместно Рождество праздновать? Я не понимаю, почему мы празднуем не со всем миром, а с Россией 7 января?" Они с собратьями накрыли стол на Святвечер 24 декабря, потому что не хотят иметь ничего общего ни с той церковью, ни с теми людьми,

– рассказал отец Тарас.

Нападение России открыло глаза многим людям, но вражеская пропаганда все еще работает, поэтому всегда нужно давать людям альтернативу.

"Надо понимать, что есть альтернатива. И я всегда говорю, что если мы говорим о Боге и о вере – Бог другой, нежели нам часто о нем говорили или пытались вложить нам. Прежде всего Бог – это любовь", – подчеркнул отец Тарас.

Россия манипулирует темой войны, выдает правду за ложь и наоборот. И к этому приобщаются их духовные лидеры. Большинство из них молчат, однако человек, верующий знает, где добро и где зло, и четко об этом говорит.

"Мы знаем из истории церкви, сколько людей пошло на мученичество за правду. Они стояли, они не отрекались от веры ради каких-то комфортных обстоятельств и так далее. Здесь я считаю, что большая часть российского духовенства отреклась от Бога. Бога, который является правдой, дорогой и жизнью", – отметил отец Тарас.

Ведь совершенно очевидно, что нападение России является абсолютным злом – из-за нее постоянно умирают мирные жители, в частности дети. Здесь нет чего-то "посередине", есть только "черное" и "белое". Поэтому мир объединяется, чтобы побороть это зло.