ЧМ-2022 может принести Кейну звание лучшего бомбардира в истории сборной Англии
Сборная Англии смогла пробиться в четвертьфинал ЧМ-2022 по футболу. Команда Гарета Саутгейта одолела в 1/8 финала Мундиаля Сенегал 3:0.
Англия дважды забила в раздевалку Сенегала. Сначала Джордан Хендерсон открыл счет во встрече, а уже в компенсированное к первому тайму время преимущество англичан удвоил Гарри Кейн, пишет 24 канал .
Детальнее об игре Англия разбивает Сенегал в 1/8 финала ЧМ-2022: впереди четвертьфинал с Францией – видео
Близок к рекордному достижению
Нападающий английского Тоттенхэма мощным ударом пробил мимо Менди. Это первый мяч Кейна на чемпионате мира в Катаре. До этого футболист сделал три голевых передачи.
Также этот гол в ворота Сенегала стал для Кейна 52-м в 79 сыгранных поединках за национальную команду. Гарри нужно забить еще один мяч, чтобы догнать лучшего бомбардира всех времен команды "трех львов" Уэйна Руни. В активе легенды Манчестер Юнайтед насчитывается 53 гола в 120 матчах.Любопытно!
Кейн имеет хороший шанс не только сравниться с Руни, но и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
Форварду "шпор" уже удалось опередить легендарного Бобби Чарльтона, у которого 49 мячей за сборную.
Кейн может сравнить и даже побить рекорд Руни может уже в следующем матче Англии на ЧМ-2022 в Катаре. 10 декабря в 21.00 (по киевскому времени) команда Гарета Саутгейта встретится с действующими чемпионами мира французами. Команды будут бороться за выход в полуфинал Мундиаля.
Видео первого гола Кейна на ЧМ-2022 в Катаре