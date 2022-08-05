Гауляйтер Херсонщины сальдо впал в кому: как оккупанты его использовали и избавились

Коллаборант из Херсона владимир сальдо впал в кому. Похоже, захватчики собираются таким образом заменить гауляйтера.

О том, что сальдо госпитализировали и ввели в искусственную кому, пишут и в российских СМИ. Источники 24 канала сообщают, что оккупанты, вероятно, хотят просто избавиться от коллаборанта.

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сальдо привезли в Крым

Состояние коллаборанта оценивают как средней тяжести. российские телеграм-каналы пишут, что сальдо привезли в оккупированный Крым. Однако его состояние ухудшилось, гауляйтера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому.

Оттуда его собираются перевезти спецбортом в одну из московских больниц.

Коллаборанту готовят замену

По информации источников, оккупанты уже планово готовят замену сальдо. Очевидно, что за судьбу приспешника захватчики не слишком переживают. Вероятно, гауляйтера просто "использовали и выбросили". Такой финал будет ждать всех коллаборантов.

Что этому предшествовало

Накануне сальдо решил оставить "должность" и пойти на больничный. Говорят, он испугался партизан.

Сам сальдо в телеграме написал, мол, ухудшение самочувствия явилось результатом осложнения после перенесенного COVID-19.

Новой марионеткой кремля захватчики поставили Сергея Елисеева.

Кстати, ранее писали, что у сальдо онкологическое заболевание. При этом лечился и обследовался предатель в израильских клиниках. Из-за оккупации в Херсоне лекарств может и не быть.

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