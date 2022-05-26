Гауляйтер россиян на Запорожье Евгений Балицкий получил подозрение в госизмене
Источник:Служба безопасности Украины
Гауляйтер россиян на временно оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил о подозрении в госизмене. Это удалось сделать по материалам, собранным Службой безопасности Украины.
Гауляйтер Балицкий – коллаборант и предатель
Как рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, Евгений Балицкий – бывший народный депутат-регионал. С 2020 года он был депутатом Запорожского областного совета от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь", а полномасштабное вторжение России на территорию Украины восприняло как возможность наконец-то реализоваться в политике.
К теме На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых: список коллаборантов ОПЗЖ поименно
Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по поводу силового захвата власти в регионе,
– отметили в СБУ.
С помощью и содействием захватчиков Балицкий заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области".
Коллаборант не просто критиковал украинские власти и с нетерпением ждал, когда в Запорожье наконец-то воцарится "русский мир". Он цинично готовил торжественные мероприятия ко Дню победы, а также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка". В нем жителей обязывали сформировать "общественные отряды", которые должны выявлять случаи антироссийской деятельности.
Этого было предостаточно, чтобы объявить гауляйтеру о подозрении в государственной измене по 111-й статье Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Спикер СБУ Артем Дехтярянко о Балицком: смотрите видео
Последние новости о гауляйтерах России в Украине
- Журналисты-расследователи Bihus.info опубликовали фото гауляйтера Херсона Александра Кобца. До сих пор его кафиры скрывали, как выглядит "назначенный" ими "мэр".
- Российские захватчики разыскивают тех, кто взорвал двери подъезда гауляйтера временно оккупированного Энергодара Андрея Шевчика 22 мая. В результате взрыва коллаборанта отбросило на 5 метров и прибило железной дверью. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
- 22 мая в Украине арестовали Александра Харченко – первого "мэра"-коллаборанта, который недолго "руководил" поселком Дымер в Киевской области. Его будут судить по обвинению в госизмене, поэтому могут лишить свободы сроком от 12 до 15 лет.