Гауляйтер россиян на Запорожье Евгений Балицкий получил подозрение в госизмене

Гауляйтер россиян на временно оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил о подозрении в госизмене. Это удалось сделать по материалам, собранным Службой безопасности Украины.

Гауляйтер Балицкий – коллаборант и предатель

Как рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, Евгений Балицкий – бывший народный депутат-регионал. С 2020 года он был депутатом Запорожского областного совета от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь", а полномасштабное вторжение России на территорию Украины восприняло как возможность наконец-то реализоваться в политике.

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Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по поводу силового захвата власти в регионе,

– отметили в СБУ.

С помощью и содействием захватчиков Балицкий заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области".

Коллаборант не просто критиковал украинские власти и с нетерпением ждал, когда в Запорожье наконец-то воцарится "русский мир". Он цинично готовил торжественные мероприятия ко Дню победы, а также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка". В нем жителей обязывали сформировать "общественные отряды", которые должны выявлять случаи антироссийской деятельности.

Этого было предостаточно, чтобы объявить гауляйтеру о подозрении в государственной измене по 111-й статье Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Спикер СБУ Артем Дехтярянко о Балицком: смотрите видео

Последние новости о гауляйтерах России в Украине

Журналисты-расследователи Bihus.info опубликовали фото гауляйтера Херсона Александра Кобца. До сих пор его кафиры скрывали, как выглядит "назначенный" ими "мэр".

Российские захватчики разыскивают тех, кто взорвал двери подъезда гауляйтера временно оккупированного Энергодара Андрея Шевчика 22 мая. В результате взрыва коллаборанта отбросило на 5 метров и прибило железной дверью. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

22 мая в Украине арестовали Александра Харченко – первого "мэра"-коллаборанта, который недолго "руководил" поселком Дымер в Киевской области. Его будут судить по обвинению в госизмене, поэтому могут лишить свободы сроком от 12 до 15 лет.

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