Газета Capital Gazette после стрельбы в редакции выпустила специальный номер
Газета Capital Gazette выпустила специальный номер, который посвящен пятерым убитым сотрудникам. Стрельба в редакции американской газеты произошла накануне – 28 июня в штате Мэриленд.
Один из сотрудников газеты написал в Twitter, что несмотря на стрельбу они по расписанию "выпустят этот проклятый номер".
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В номере газеты опубликовали статью о всех пятерых убитых, написав историю их жизни и воспоминания коллег.
Однако одна из страниц газеты на следующий день после стрельбы вышла пустой.
Эта страница намеренно остается пустой сегодня, чтобы почтить память жертв стрельбы. Завтра она вернется к своему привычному виду, чтобы предложить читателям мысли о мире вокруг. Но сегодня у нас нет слов,
– написала редакция на странице газеты.
Напомним, злоумышленник сначала выстрелил в стеклянную дверь офиса, а затем открыл огонь по нескольким работникам издания. По версии СМИ, мотивом стрелка было обвинение журналистов Capital Gazette в клевете. Мужчина фигурировал в одной из статей газеты, из-за которой он обвинил издание в клевете в 2012 году. В течение трех лет он судился с The Capital, но в итоге проиграл суд.