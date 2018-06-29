Газета Capital Gazette после стрельбы в редакции выпустила специальный номер

Газета Capital Gazette выпустила специальный номер, который посвящен пятерым убитым сотрудникам. Стрельба в редакции американской газеты произошла накануне – 28 июня в штате Мэриленд.

Один из сотрудников газеты написал в Twitter, что несмотря на стрельбу они по расписанию "выпустят этот проклятый номер".

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В номере газеты опубликовали статью о всех пятерых убитых, написав историю их жизни и воспоминания коллег.

Однако одна из страниц газеты на следующий день после стрельбы вышла пустой.

Эта страница намеренно остается пустой сегодня, чтобы почтить память жертв стрельбы. Завтра она вернется к своему привычному виду, чтобы предложить читателям мысли о мире вокруг. Но сегодня у нас нет слов,

– написала редакция на странице газеты.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q — Capital Gazette (@capgaznews) 29 червня 2018 р.

Напомним, злоумышленник сначала выстрелил в стеклянную дверь офиса, а затем открыл огонь по нескольким работникам издания. По версии СМИ, мотивом стрелка было обвинение журналистов Capital Gazette в клевете. Мужчина фигурировал в одной из статей газеты, из-за которой он обвинил издание в клевете в 2012 году. В течение трех лет он судился с The Capital, но в итоге проиграл суд.