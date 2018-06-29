Газета Capital Gazette після стрілянини в редакції випустила спеціальний номер

Газета Capital Gazette випустила спеціальний номер, який присвячений п’ятьом убитим співробітникам. Стрілянина в редакції американської газети сталася напереодні – 28 червня у штаті Меріленд.

Один із співробітників газети написав у Twitter, що незважаючи на стрілянину вони за роскладом "випустять цей клятий номер".

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У номері газети опублікували статтю про всіх п’ятьох вбитих, написавши історію їхнього життя та спогади колег.

Проте одна зі сторінок газети на наступний день після стрілянини вийшла порожньою.

Ця сторінка навмисно залишається порожньою сьогодні, щоб вшанувати пам'ять жертв cтрілянини. Завтра вона повернеться до свого звичного вигляду, аби запропонувати читачам думки про світ навколо. Але сьогодні у нас немає слів,

– написала редакція на сторінці газети.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q — Capital Gazette (@capgaznews) 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, зловмисник спочатку вистрілив у скляні двері офісу, а далі відкрив вогонь по декількох працівниках видання. За версією ЗМІ, мотивом стрілка було звинувачення журналістів Capital Gazette в наклепі. Чоловік фігурував в одній зі статей газети, через яку він звинуватив видання в наклепі в 2012 році. Протягом трьох років він судився з The Capital, але врешті програв суд.