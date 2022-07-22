россия пошла на очередную подлость, чтобы унизить немцев

Происшествия немецкой турбины продолжаются. россияне использовали ее отсутствие в качестве формальной причины, чтобы ограничить поставки газа немецким компаниям.

"Газпром" не выполнил контрактные обязательства и объявил форс-мажор из-за "обстоятельств вне его контроля" (что неправда).

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россия заблокировала возвращение турбины

Канадцы дали исключение из санкций, чтобы отпустить турбину, чтобы только немцам дали газ. Теперь, как пишут журналисты, немцы не могут вытолкать ту турбину в россию, потому что она сама заблокировала возвращение груза.

Потому что действительно целью россиян было не отправить немцам газ, а унизить их.

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Унижение будет продолжаться до тех пор, пока немцы не продемонстрируют, что могут обойтись и без российского газа. Или не выкатят россиянам какой-нибудь действенный credible threat.

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Уменьшение помощи Украине не приближается ни к первому, ни к второму. А вот увеличение – приближается.