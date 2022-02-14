"Газовое дело" Онищенко: в ВАКС исследовали доказательства обвинения и допросили свидетелей
В резонансном "газовом деле", обвиняемым в котором проходит экс-нарлеп Александр Онищенко, изучили все доказательства. Коллегия судей ВАКС исследовала документы, результаты экспертиз, вещественные доказательства, а также материалы негласных следственных розыскных действий.
Очередное заседание Высшего антикоррупционного суда прошло 11 февраля. Обвиняемыми по делу являются нардеп 7 созыва Александр Онищенко и его финансовый директор.
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По делу допросили около 30 свидетелей
В САП рассказали, что коллегия судей допросила по "газовому делу" около 30 свидетелей. В целом, все материалы, которые предоставила сторона обвинения, исследовали.
Следующее заседание состоится 15 февраля. Во время него приступят к исследованию доказательств, которые предоставит уже сторона защиты.
В чем суть "газового дела"
Речь идет о хищении государственных средств во время добычи и продажи природного газа. Это произошло в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".
По информации НАБУ, организатором этой крупной коррупционной схемы стал Александр Онищенко.Обратите внимание! Из-за этой масштабной "сделки" государству был нанесен ущерб на 3 миллиарда гривен.
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Что известно о компании "Укргаздобыча"
ПАО "Укргаздобыча" – крупнейшая украинская компания, которая занимается добычей природного газа и газового конденсата. ПАО входит в структуру национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".