Газовые операторы ЕС уже рассматривают сценарий полного отказа от российского газа

Евросоюз нарабатывает механизмы, чтоби полностью отказаться от российского газа. Это должно быть еще одним наказанием за вторжение России в Украину? и операторы уже думают о разных сценариях.

В частности, они рассматривают полное отсутствие российского газа и прекращение поставок потребителям. Об этом рассказал генеральный директор оператора газотранспортной системы в Дании и президент Gas Infrastructure Europe Торбен Брабо.

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Многие годы мы должны были рассматривать сценарии перебоев зимой, особенно в рамках прогнозов поставок Европейской сети операторов систем передачи газа (ENTSOG). Теперь Еврокомиссия обратилась к инфраструктурным компаниям с просьбой добавить новый сценарий, в котором российского газа нет вообще,

– сказал он.

Брабо отметил, что газ составляет 25% от общего потребления энергии в Европе.

Некоторые страны пострадают больше других

По словам чиновника, из 45% приходящего из России газа примерно 10% потребляется в Европе. Газ распространяется неравномерно, поэтому есть страны и регионы, которые пострадают гораздо больше других.

Еврокомиссия как вариант предлагает заменить российский газ крупным импортом СПГ и биометана. Брабо называет такой сценарий слишком оптимистичным, так как на счету каждый миллиард кубометров.

Есть прогнозы, что в случае нехватки газа топливо будут приоритетно предоставлять домохозяйствам, школам и больницам. Некоторых промышленных потребителей могут отключить от газоснабжения.

В то же время, ускоряется строительство новой инфраструктуры СПГ и основных соединений трубопроводов. Это поможет диверсифицировать поставки и избежать "узких мест". Брабо настаивает, что Европа также должна помнить об усилиях по повышению энергоэффективности и просто потреблять меньше.

Что известно об отказе Европы от российского газа

Европейский Союз намерен отказаться от поставок российского газа в рамках санкций против агрессора за войну в Украине. Сделать это хотят до 2027 года.

Объемы поставок российского газа в Европу через Украину могут сократиться уже в ближайшее время. В том числе и потому, что россияне захватили определенные территории нашего государства и там срывают работу станций.

Также стало известно, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Причину своих действий в Кремле пока не объяснили.

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