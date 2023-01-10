Планы Путина заморозить Европу проваливаются: почему не сработал газовый шантаж
Российский шантаж Европы по газу остается только в мечтах кремлевских преступников. Этой зимой Европа не замерзнет, как надеются в России, но на следующую нужно искать выход.
Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, мягкая зима и достаточные запасы газа разрушили планы Владимира Путина шантажировать Европу холодом.
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В Европе подготовились
Как отметил Ярослав Божко, благодаря нарастанию объемов поставок газа, Европе удалось сделать запасы и заполнить свои хранилища, чем она обеспечила себе благоприятные условия для жизни зимой.
Благодаря диверсификации поставок, которая была произведена за 2022 год, удалось нарастить эти объемы прямо к невиданным, газохранилища были заполнены более чем на 90% перед входом в зимний сезон,
– сказал Божко.
По словам главы центра политических студий "Доктрина", Россия рассчитывала на значительное потребление энергоносителей и холодную аномальную зиму, но этого не произошло, поэтому шантаж не сработал.
Сейчас погода и уровень потребления, и поставщики в Европу позволяют ЕС не менять санкционную политику, сохранять действующие санкции и уже думать более свободно о введении новых санкций,
– отметил Ярослав Божко.
Что будет следующей зимой
По мнению Божко, ситуация следующей зимой будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, неизвестно будет ли еще продолжаться война и где будет пролегать линия фронта.
Если удастся вытеснить линию фронта на территории России, тогда она будет вынуждена по прагматичным соображениям продавать в ЕС газ по коммерческой стоимости без привязки к политике.
Ярослав Божко рассказал, как проваливается газовый шантаж Путина: смотрите видео
Во-вторых, если Россия все же полностью откажется поставлять газ в Европу – это может стать большой проблемой, ведь нужно будет найти больше поставщиков, которые могли бы сделать это оперативно.
В этой ситуации есть несколько вариантов:
- наращивание поставок сжиженного газа;
- поставки из Алжира;
- больше возможностей для норвежско-польского проекта "Baltic pipe".
В целом Ярослав Божко отметил, что никакой катастрофы на следующий сезон не стоит ожидать, потому что решения и возможности запастись газом есть.
Как Россия шантажировала Европу
- Владимир Путин надеялся давить на Европу, чтобы та покупала российский газ и отказалась от санкций. Российские граждане злорадствовали от того, что в Европе может наступить холод.
- В ЕС не отказались от санкций и значительно сократили импорт российского газа, обеспечив себе энергетическую независимость от России.
- Сейчас Владимир Путин увеличивает бюджет на коррупцию, чтобы запустить новую волну политической коррупции в Европе, цель которой – вернуть экспорт нефти и газа в Европу.