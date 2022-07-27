Как россияне дали Украине возможность заработать 1 миллиард евро, а ЕС обойтись без "газпрома"

На энергетическом фронте идет горячая фаза противостояния. В Брюсселе 26 июля состоялся экстренный Совет министров энергетики.

Очередной выстрел россии себе в ногу

И у нас была возможность с ними пообщаться сразу после принятия сложного и болезненного решения по ограничению потребления на 15% в связи с высокой вероятностью прекращения поставок российского газа этой зимой.

Стоит прочесть кремль пытался скрыть грандиозный проигрыш, но показал отчаяние

россияне в преддверии этой встречи министров энергетики ЕС передали им приветствие – сначала заявили об остановке еще одной турбины на "северном потоке-1", а тем временем устроили провокацию на входе в украинскую газотранспортную систему. Вишенкой на тортике стал обстрел Затоки, что окончательно разрушило веру в способность россиян соблюдать договоренности. В результате цены подпрыгнули еще больше.

Как следствие это подтолкнуло министров к принятию решения о безальтернативности сокращения потребления газа. И мы приехали с предложениями, а не с просьбами.

Украина, твой выход

Европа хочет сократить потребление газа на значительный объем – от 30 до 50 млрд кубометров. Мы можем сейчас экспортировать в ЕС нашу электроэнергию в объеме, достаточном для замещения до 6 из них уже в этом году, а в следующем – до 8 миллиардов.

Рекомендуем Удастся ли путину заморить мир голодом и зачем ему это

Выходить с такими предложениями нам позволяет успешное присоединение Украины к европейской энергосети ENTSO-E, а также фактический старт экспорта электроэнергии, который мы смогли начать досрочно благодаря слаженной работе НЭК "Укрэнерго".

Украинское электричество может заменить мощности генерации, для которых Европа использует дорогостоящий российский газ. Если европейцы пойдут нам навстречу и расширят мощности экспорта, это сработает в интересах безопасности всего континента и позволит нам заработать столь нужный сейчас миллиард евро.

Важно – как ЕС избавляется от газовой иглы кремля: смотрите видео