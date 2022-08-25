россии не удастся поставить зимой на колени Украину и Европу, – Зеленский о газовом шантаже

Владимир Зеленский заявил, что из-за шантажа россии цены на газ в Европе за эти сутки уже превысили уровень 3 300 долларов за тысячу кубометров. Ситуация – очень острая.

Во время вечернего обращения 25 августа президент заявил, что антиевропейская политика россии носит разрушительный характер. Однако в стратегической перспективе – для самой страны-оккупанта, сообщает 24 канал.

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Зеленский заметил, что на энергорынке Европы не будет больше такого игрока, как россия. Украинский лидер отметил: большинство европейских стран очень ответственно подошли к энергетической проблематике.

Если кто-то там в россии думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом или Украину, или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно стойкая, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, от российских энергоносителей и чтобы не идти на шантаж энергетических террористов из "газпрома",

– заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что по вопросам энергетики Украина тесно координирует действия с партнерами. Сейчас украинское правительство и государственные компании делают все возможное, чтобы страна была готова пройти этот зимний сезон – самый сложный в истории.

Обращение Зеленского 25 августа: смотрите видео