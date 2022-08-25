Під час вечірнього звернення 25 серпня президент заявив, що антиєвропейська політика росії має руйнівний характер. Однак у стратегічній перспективі – для самої країни-окупантки, інформує 24 канал.

Зауважте Ми пройдемо цю зиму і вистоїмо як Україна, – Джонсон про майбутні труднощі європейців

Зеленський зауважив, що на енергоринку Європи не буде більше такого гравця як росія. Український лідер відзначив: більшість європейських країн дуже відповідально підійшли до енергетичної проблематики.

Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з "Газпрому",

– заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що у питаннях енергетики Україна тісно координує дії з партнерами. Наразі український уряд та державні компанії роблять усе можливе, аби країна була готовою пройти цей зимовий сезон – найскладніший в історії.

Зауважте! Зеленський заявив, що окупанти отримуватимуть відповідь за кожен постріл. Зокрема, за Оріхів, Чаплине, Шепетівку, Миргород, Харків, Маріуполь.

Звернення Зеленського 25 серпня: дивіться відео