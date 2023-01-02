Год страданий России: что задумал Путин, чтобы вернуть в Европу российский газ

Владимир Путин надеялся, что Европа не выдержит зимы без российского газа. Однако даже погода работает против Москвы и в пользу Украины.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. В частности, в Германии зафиксировали самый теплый день накануне Нового года.

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31 декабря в четырех местах страны столбики термометров поднялись до 20 и выше градусов по Цельсию. Такие рекордные температурные показатели – это очередной признак глобального потепления.

Впрочем, как отметил политолог, на самом деле Украина внесла свой вклад в противодействие глобальному потеплению.

По информации журнала The Economist, война в Украине приостановила некоторые направления экономики и промышленности, а также снизила потребление российского газа. Это положительно повлияло на мировую экологию,

– сказал Давидюк.

Замысел Путина с газовым шантажом не сработал

Однако в целом теплая зима играет на руку Украине. Хорошая погода пришла не только в Европу, но и в самую Украину.

Путин очень рассчитывал на то, что война убьет украинцев. А эта зима может убить Владимира Путина. Теплая погода в Берлине – это им благодарность от небес за то, чтобы они изменились в течение прошлого года и вышли на одно из первых мест в рейтинге наиболее помогающих Украине стран,

– сказал политолог.

По словам Давидюка, если же говорить серьезно, то российский диктатор действительно просчитался с газовым шантажом европейских стран. Ведь страны ЕС сейчас ищут альтернативу российскому газу.

"Вызовом для Германии и всей Европы остается дальнейшая закупка газа. Но если они это сделали в октябре – ноябре, то в следующем году точно решат эту проблему", – отметил политолог.

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Как Путин хочет вернуть в Европу российский газ

Давидюк подчеркнул, что самое главное сейчас – следить за тем, чтобы в немецкой, французской политике, да и в самом Брюсселе не активизировались люди, которые хотели бы заработать за счет России.

"Владимир Путин увеличивает бюджеты на коррупцию минимум в 10 раз. И это уже будет не вопрос маргиналов или старых коррупционеров, работавших с Россией. Это будет попытка запустить новую волну путинской политической коррупции в Европе, главной задачей которой будет возвращение к российскому газу и нефти", – рассказал политолог.

Как страны используют слабость России

Как отметил Давидюк, сейчас идет реструктуризация подсанкционного российского газа и нефти. Арабские страны закупают себе дешевый российский газ, а свой продают европейским странам. Такую схему используют Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Российский газ ограничен в цене, потому эти страны закупают его и никуда дальше не продают. Таким образом, они не попадут под санкции. В то же время они зарабатывают на Европе, продавая собственный газ по высоким ценам,

– объяснил политолог.

Он добавил, что Россия стала очень маргинальным игроком международной политики и из-за войны в Украине потеряла позиции на многих рынках. В частности, ограничения на российские ресурсы помогли экономике Индии.

"Индия завершила 2022 год как одна из топовых экономик за счет дешевых российских ресурсов. То есть Индия нажилась. Нажились все, кроме России", – отметил Давидюк.

Год страданий России

Политолог отметил, что Москве не стоит ожидать ничего хорошего в 2023 году. Давидюк описал положение России в новом году, использовав образ погоды.

"Это будет год страданий России. Это будет год прекрасной погоды не только в Берлине, но вообще на нашей планете", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что единственное место, где "будет облачно и будет идти дождь" – это будет Российская Федерация.

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