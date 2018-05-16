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Газовый террор: монополисты шантажируют население отключением газа

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Городок Гадяч на Полтавщине называют "городом работников нефтегазовой промышленности", ведь здесь множество скважин. Именно поэтому известие о том, что местным жителям отключили газ, поразило общество. Уже более трех недель десятки семей здесь живут без газа и горячей воды.

Местная компания перекрыла газовую трубу, ссылаясь на то, что люди не хотят заменить счетчики, потом якобы за задолженность, которой по квитанциям так и не обнаружили. В конце концов все списали на утечку газа, хотя подтверждений этому так и не предоставили.

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"Нет газа. Варим все на электрическом приборе. Суп варится 2,5 часа", – рассказала местная жительница Оксана.

Эпопея началась 23 апреля. Работники "Гадячгаза" пришли установить новые счетчики, которые автоматически передают данные о расходах газа. Но, как оказалось, новые счетчики не прошли проверку, поэтому их использование является незаконным.

Мы не запрещали, мы просто попросили предоставить информацию, почему эти счетчики не прошли государственной поверки,
– отметила председатель правления ОСМД "Світано" Валентина Саган.

Вместо ответов жители получили перекрытую трубу.

Теперь в "Гадячгазе" требуют от жильцов подписать договор на техническое обслуживание и не просто внутренних сетей дома, но и трубы, которая подводит газ к дому. ОСМД не удерживает ее на своем балансе и подписывать договор не в праве.

"Мы перекрывали дорогу даже на следующий день, когда поняли, что нам никто не собирается помогать. Мэр к нам приехал, а потом сказали, пока мы не заключим договор технического обслуживания, никто вам газа не даст", – рассказала Саган.

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В "Гадячгазе" говорят, что перекрыли трубу из-за утечки газа. Аварию ликвидировали, но чтобы возобновить газоснабжение, жильцы дома должны заранее заплатить за услуги, согласно договору о техническом обслуживании трубы.

Заместитель председателя правления "Гадячгаз" Михаил Харлан отметил, что нужно, чтобы ОСМД заключил с ними договор на обследование. И тогда сразу восстановят газоснабжение.

Я являюсь свидетелем того, как газовая кантора и исполняющий главы заставляет подписать преступным способом договор на эксплуатацию соответствующих сетей, которые вообще не имеет права подписывать председатель ОСМД,
– рассказала народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

Полиция регистрирует очередное производство о незаконном отключении газа, но сегодня все осталось без изменений.


Виктория Войцицкая

Облгазы терроризируют людей по всей Украине. Причина банальна: дополнительные деньги, которые будет платить население за услуги, хотя обслуживание уже входит в стоимость газа. Отсутствие ответственности облгазов в случае чрезвычайной ситуации тоже является для них аргументом. Ведь изношенность газотранспортной системы и внутренних сетей превышает 70%.

Свою ответственность за безопасность и бесперебойную подачу газа в дома монополист пытается переложить на председателей правлений ОСМД,
– отметила председатель Ассоциации развития ОСМД Екатерина Чижик.

Без вмешательства НКРЕКП и Министерства энергетики здесь не обойтись. Прописав правила, которые бы сбалансировали интересы участников, можно обеспечить и рыночную оплату услуг облгазов, и бесперебойную поставку газа населению.

"Антимонопольный комитет должен жестко реагировать, особенно если есть систематические злоупотребления монопольным положением. И только тогда есть шанс, что постепенно ситуация будет исправляться", – добавил эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.


Андрей Герус

10 июня вступает в силу закон о жилищно-коммунальных услугах, который возлагает всю ответственность за распределение газа на поставщика. И тогда возмущенные безгазом гадячане смогут в суде отстаивать свои права.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Бизнес Деньги Газпром коммунальные услуги Новости Полтавы
Источник: 24 канал
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