Газовий терор: монополісти шантажують населення відключенням газу

Містечко Гадяч на Полтавщині називають "містом працівників нафтогазової промисловості", адже тут безліч свердловин. Саме через це звістка про те, що місцевим мешканцям відключили газ, вразила суспільство. Вже понад три тижні десятки сімей тут живуть без газу та гарячої води.

Місцева компанія перекрила газову трубу посилаючись на те, що люди не хочуть замінити лічильники, потім начебто за заборгованість, якої за квитанціями так і не виявили. Врешті-решт все списали на витік газу, хоча підтверджень цьому так і не надали.

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"Немає газу. Варимо все на електричному приладі. Суп вариться 2,5 години", – розповіла місцева мешканка Оксана.

Епопея почалася 23 квітня. Працівники "Гадячгазу" прийшли встановити нові лічильники, які автоматично передають дані про витрати газу. Але, як виявилося, нові лічильники не пройшли перевірку, тож їхнє використання є незаконним.

Ми не забороняли, ми просто попросили надати інформацію, чому ці лічильники не пройшли державної повірки,

– наголосила голова правління ОСББ "Світано" Валентина Саган.

Замість відповідей мешканці отримали перекриту трубу.

Тепер у "Гадячгазі" вимагають від мешканців підписати договір на технічне обслуговування і не просто внутрішніх мереж будинку, але й труби, яка підводить газ до будинку. ОСББ не утримує її на своєму балансі і підписувати договір не в праві.

"Ми перекривали дорогу навіть наступного дня, коли зрозуміли, що нам ніхто не збирається допомагати. Мер до нас приїхав, а потім сказали, поки ми не укладемо договір технічного обслуговування, ніхто вам газу не дасть", – розповіла Саган.

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У "Гадячгазі" кажуть, що перекрили трубу через витік газу. Аварію ліквідували, але щоб поновити газопостачання мешканці будинку мають наперед заплатили за послуги, згідно з договором про технічне обслуговування труби.

Заступник голови правління "Гадячгаз" Михайло Харлан наголосив, що треба, аби ОСББ уклав з ними договір на обстеження. І тоді зразу відновлять газопостачання.

Я є свідком того, як газова кантора і виконуючий голови примушує підписати у злочинний спосіб договір на експлуатацію відповідних мереж, які взагалі не має права підписувати голова ОСББ,

– розповіла народний депутат України Вікторія Войціцька.

Поліція реєструє чергове провадження про незаконне відключення газу, але до сьогодні усе лишилося без змін.



Вікторія Войціцька

Облгази тероризують людей по всій Україні. Причина банальна: додаткові гроші, які платитиме населення за послуги, хоча обслуговування вже входить у вартість газу. Відсутність відповідальності облгазів у випадку надзвичайної ситуації теж є для них аргументом. Адже зношеність газотранспортної системи і внутрішніх мереж перевищує 70%.

Свою відповідальність за безпеку і безперебійну подачу газу у будинки, монополіст намагається перекласти на голів правлінь ОСББ,

– зазначила голова Асоціації розвитку ОСББ Катерина Чижик.

Без втручання НКРЕКП та Міністерства з енергетики тут не обійтися. Прописавши правила, які б збалансували інтереси учасників, можна забезпечити і ринкову оплату послуг облгазів, і безперебійне постачання газу населенню.

"Антимонопольний комітет також має жорстко реагувати, особливо якщо є систематичні і зловживання монопольним становищем. І тільки тоді є шанс, що поступово ситуація буде виправлятися", – додав експерт з питань енергетики Андрій Герус.



Андрій Герус

10 червня набуває чинності закон про житлово-комунальні послуги, який покладає усю відповідальність за розподілення газу на постачальника. І тоді обурені безгаззям гадячани зможуть у суді відстоювати свої права.