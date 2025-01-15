Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, озвучив, что в списке мировых компаний всего 15 лет назад "Газпром" был в ТОП-3 с рыночной капитализацией в 350 миллиардов долларов. Теперь цена акций компании падает в 100 раз.

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На чем сейчас держится экономика России?

"Газпром" понес рекордные убытки из-за потери своих основных рынков сбыта. После того как был прекращен транзит газа через Украину остался только один маршрут его поставки в Европу – через "Турецкий поток".

Только турецкий трубопровод работает. Сейчас Россия продает свой газ по модели СПГ (сжиженного природного газа). На сколько мне известно, в следующем европейском пакете санкций этот газ может быть запрещен на рынке Европы. Это обсуждается в ЕС,

– рассказал Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что сейчас российская экономика держится на продаже нефти и металлов.

Надежда "Газпрома" на изменения правительства в Германии

Политтехнолог отметил, что есть риски, что "Газпрому" удастся восстановиться, если в Германии изменится политический курс. В стране через месяц состоятся парламентские выборы.

Партия "Альтернатива для Германии" сейчас на 2 месте, ее поддерживает Илон Маск. Вчера у них была встреча, где было озвучено, что они готовы возобновить соглашение с Россией о поставках российского газа через "Северный поток". Это очень плохая новость,

– подчеркнул Шейтельман.

Если правительство в Германии кардинально изменится, то, возможно, по слов политтехнолога, российский "Газпром" будет в определенной степени восстановлен благодаря этому.

Напомним, что в декабре акции "Газпрома" упали до минимума с 2009 года. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что судьба компании – банкротство. Для "Газпрома" основным рынком сбыта всегда был европейский. Сейчас объем потребления ЕС сократился до 30 миллиардов метров кубических газа из 180, которые отправляла Россия. ЕС быстро нашел альтернативу российскому газу.