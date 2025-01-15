Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що у списку світових компаній всього 15 років тому "Газпром" був у ТОП-3 з ринковою капіталізацією у 350 мільярдів доларів. Тепер ціна акцій компанії падає у 100 разів.

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На чому зараз тримається економіка Росії?

"Газпром" зазнав рекордних збитків через втрату своїх основних ринків збуту. Після того як був припинений транзит газу через Україну залишився тільки один маршрут його постачання в Європу – через "Турецький потік".

Тільки турецький трубопровід працює. Зараз Росія продає свій газ по моделі ЗПГ (зрідженого природного газу). На скільки мені відомо, в наступному європейському пакеті санкцій цей газ може бути заборонений на ринку Європи. Це обговорюється в ЄС,

– розповів Шейтельман.

Політтехнолог наголосив, що наразі російська економіка тримається на продажу нафти та металів.

Надія "Газпрому" на зміни уряду в Німеччині

Політтехнолог зауважив, що є ризики, що "Газпрому" вдасться відновитися, якщо в Німеччині зміниться політичний курс. В країні через місяць відбудуться парламентські вибори.

Партія "Альтернатива для Німеччини" зараз на 2 місці, її підтримує Ілон Маск. Вчора в них була зустріч, де було озвучено, що вони готові відновити угоду з Росією про постачання російського газу через "Північний потік". Це дуже погана новина,

– підкреслив Шейтельман.

Якщо уряд в Німеччині кардинально зміниться, то, можливо, за слів політтехнолога, російський "Газпром" буде певною мірою відновлений завдяки цьому.

Нагадаємо, що в грудні акції "Газпрому" впали до мінімуму з 2009 року. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що доля компанії – банкрутство. Для "Газпрому" основним ринком збуту завжди був європейський. Зараз обсяг споживання ЄС скоротився до 30 мільярдів метрів кубічних газу зі 180, які відправляла Росія. ЄС швидко знайшов альтернативу російському газу.