"Газпром" попытается обойти требования ЕС для сертификации "Северного потока-2", – Макогон

Сергей Макогон – Генеральный директор Оператора ГТС – прокомментировал приостановку сертификации российского "Северного потока-2". По словам Макогона, теперь "Газпром" может пытаться обойти требования европейского законодательства.

Макогон отметил, что за последние дни немецкий регулятор BNetzA стал главным ньюсмейкером на газовом рынке. Украину приобщили к сертификации "Северного потока-2". А уже впоследствии украинская сторона узнала: процесс приостановили.

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По словам Макогона, это вызвало много вопросов.

"Газпром", возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а лишь часть, которая расположена в территориальных водах Германии,

– подчеркнул гендиректор.

Макогон заметил, что для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку". Но в свою очередь приложит все усилия, чтобы получить статус независимого оператора.

Тогда задачей BNetzA будет установить, будет ли эта дочерняя компания соответствовать немецкому и европейскому законодательству.

По словам Макогона, приобщение ОГТСУ к процессу – очень своевременное, потому что такие шаги "Газпрома" выглядят как юридические трюки.

Приостановка сертификации "Северного потока-2"

В ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

В Федеральном агентстве решили, что скандальный газопровод можно сертифицировать только при одном условии: если проведут реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

По данным регулятора, процедуру сертификации не возобновят, пока основные активы и человеческие ресурсы не передадут дочерней компании.

Сообщение Sergiy Makogon:

Последние два дня немецкий регулятор BNetzA – главный ньюсмейкер на газовом рынке. Уже после приобщения к процессу сертификации мы узнали о приостановке на неопределенное время и получили много вопросов, что же это все означает.

Решение о приостановке сертификации означает именно приостановку, простите за тавтологию.

Газпром, возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а лишь часть, которая расположена в территориальных водах Германии. Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая в свою очередь, постарается получить статус независимого оператора.

Следующая задача для BNetzA – определить, будет ли эта дочерняя компания соответствовать немецкому и европейскому законодательству.

Считаю, приобщение ОГТСУ к процессу было очень своевременным, потому что такие шаги Газпрома выглядят как юридические трюки.

Северный поток-2 – это один непрерывный газопровод, который Газпром построил через территории стран-членов ЕС. Поэтому требования законодательства ЕС должны полностью распространяться на весь газопровод, без исключений: разделение собственников, доступ третьих сторон и прозрачные тарифы.

Так же, как это сделала Украина: ОГСТУ – сертифицированный оператор газотранспортной системы, полностью независимый от вертикальноинтегрированных предприятий. Наши тарифы прозрачные, а услугами пользуются почти 1000 трейдеров.

Украинская ГТС открыта для любого трейдера, который желает доставить газ из пункта А в пункт Б. Поэтому для других трубопроводов, поставляющих газ в Европу, не может быть специального режима.

Это часть аргументов, с которыми мы пришли к BNetzA. Рассчитываем, что доступ к процессу даст еще больше информации регулятору для размышлений и взвешенного решения.